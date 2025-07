Un eclipsi parcial de Sol inaugura una sèrie històrica d'esdeveniments astronòmics visibles

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

Aquest matí tindrà lloc un eclipse parcial de Sol visible a tot el territori espanyol, marcant l'inici d'una sèrie històrica de fenòmens astronòmics. No es veia res semblant des de fa un segle i no es repetirà fins al 2101. El fenomen succeirà quan la Lluna s'interposi entre la Terra i el Sol, cobrint parcialment el seu disc. La seva durada serà de 213 minuts i serà observable a Amèrica del Nord, l'Àrtic, Groenlàndia, nord de Rússia, Europa i el nord-oest d'Àfrica. Segons l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN), el punt màxim es produirà a les 11:47 h (hora peninsular) amb una magnitud de 0,933, cobrint el 93% del diàmetre solar. A Espanya, es veurà amb diferent intensitat segons la ubicació: a Galícia la magnitud superarà el 0,4, mentre que a l'est de la península i Balears serà superior al 0,2.

Aquest esdeveniment obre la porta a un conjunt excepcional d'eclipsis que es podran veure des d'Espanya en els propers anys. Els dos més destacats seran els eclipsis totals de Sol del 12 d'agost de 2026 i el 2 d'agost de 2027, aquest últim visible com a total a Ceuta, Melilla i el sud d'Andalusia. Un altre esdeveniment remarcable serà l'eclipse anular del 26 de gener de 2028. Els planetaris espanyols ja preparen materials divulgatius per acostar aquests fenòmens a la ciutadania, conscients del seu interès tant per a la ciència com per al públic general.

Per a una observació segura, cal evitar mirar el Sol directament sense protecció. Són necessàries ulleres especials amb filtres homologats per la Unió Europea (UE). Es recomana també l'ús de projeccions indirectes. A Lleida, el Parc Astronòmic del Montsec organitza una sessió especial per a l'observació d'aquest eclipse parcial i per aprofundir en el coneixement dels esdeveniments astronòmics vinents. A més, l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) retransmetrà en directe el fenomen per internet, permetent-ne el seguiment des de qualsevol punt.