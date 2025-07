La família de l’agricultor assassinat a Vilanova de la Barca exigeix la màxima condemna i aclareix si hi va haver errors judicials

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Carles López, advocat de la família de Ramon Rossell, l’agricultor de Vilanova de la Barca de 84 anys assassinat presumptament per Allal El Mourabit, va explicar a aquest diari que reclamaran aclarir en quina situació judicial es trobava l’investigat abans dels fets. “S’ha de determinar si hi va haver una falta de custòdia per part de les autoritats perquè seria una cosa intolerable”, va assegurar el lletrat (vegeu SEGRE d’ahir). La família, que exercirà l’acusació, exigirà que se li imposi la màxima condemna.

El presumpte autor va ser arrestat dimarts a França, com va avançar SEGRE. La Justícia francesa decidirà la setmana vinent sobre la seua extradició. Posteriorment, haurà de comparèixer tant a Navarra com a Lleida. Quant a la investigació, el cotxe que va abandonar a Lleida va ser clau perquè lliguessin caps.