Catorze menors d’edat van ser tutelats l’any passat per ser víctimes directes o indirectes de violència masclista contra les seues mares. Així es desprèn de l’informe del Consell General del Poder Judicial, que constata que l’any passat es van registrar 78 suspensions del règim de visites a acusats de maltractament cap a les seues parelles o exparelles, la qual cosa suposa un descens del 28% respecte a 2023.

Segons les xifres anuals del Poder Judicial, els jutjats lleidatans van rebre un total de 1.976 denúncies, la qual cosa suposa un lleuger increment del 0,45% respecte a l’exercici anterior. Es pot recordar que els Mossos d’Esquadra van rebre menys denúncies l’any passat per violència masclista a les comarques lleidatanes, amb un descens del 4,4%.

En total, els jutjats lleidatans van atendre 1.922 víctimes de violència masclista l’any passat. Segons l’informe del Poder Judicial, també van baixar les víctimes que es van acollir al seu dret a no declarar contra el seu agressor (la qual cosa es coneix com a dispensa) en passar de les 125 de 2023 a 52 l’any passat. Així mateix, es van incrementar les denúncies presentades per familiars, sent el triple que el 2023, encara que continuen sent una xifra molt baixa, amb 12 l’any passat. En total, 352 homes van ser condemnats per violència masclista l’any passat davant els 433 de 2023.

Mentrestant, el Govern ha enviat al CGPJ una proposta de reial decret que preveu augmentar en 53 les places de jutges i magistrats de violència sobre la dona per fer front a les noves competències que a partir d’octubre hauran d’assumir aquests jutjats, com són els delictes de violència sexual. En Lleida està prevista la creació d’una nova plaça