Un agent de la Policia Nacional es va infiltrar en l’activisme de Lleida, segons 'La Directa'

Un agent de la Policia Nacional es va infiltrar durant dos anys en l'activisme de Lleida, segons publica aquest dimarts La Directa. Segons aquest mitjà, el policia es va introduir a través de l'Ateneu Cooperatiu La Baula, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i la sectorial d’ecologia d’Endavant i va participar en les protestes contra la sentència del procés i en les mobilitzacions contra l'empresonament de Pablo Hasel.

Segons la cronologia publicada per La Directa, la infiltració hauria començat el setembre del 2019, quan el policia, amb el nom fals de Joan, entra a l'Ateneu Cooperatiu La Baula i s'interessa per les activitats de l'esquerra independentista per l'Onze de Setembre.

L'octubre del 2019 hauria participat des dels comitès juvenils en les mobilitzacions contra la sentència del procés. En aquell moment s'hauria interessat pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), on va crear un nucli de l'estudiantat de l'Escola del Treball. I al novembre del mateix any entra a militar a Endavant de Lleida.

El 2020, malgrat la pandèmia, continua amb la seua militància i a principis del 2021 participa en assemblees i protestes de suport al raper lleidatà Pablo Hasel. El juny del 2021 intervé en una audiència pública de l'ajuntament de Lleida en nom d'Endavant. Al novembre del 2021 hauria marxat de Lleida al·legant una feina a Barcelona i un problema de salut de la seua àvia.

Protesta davant de la subdelegació del govern espanyol

Aquest dimarts al matí representants de l'organització independentista Endavant, l'Ateneu Cooperatiu La Baula i Alerta Solidària s'han concentrat al davant de la subdelegació del govern espanyol a Lleida per denunciar aquesta infiltració policial, la sisena que transcendeix a Catalunya i al País Valencià.

L'Ateneu Cooperatiu La Baula ha anunciat que dijous obrirà la seva seu com a "espai de cures" i que hi celebrarà una assemblea per acordar una resposta política a aquesta infiltració policial. Per la seva banda, Alerta Solidària ha reiterat que treballen en l'elaboració d'una querella criminal que "apunti a la cúpula del ministeri de l'Interior" per tots els casos d'infiltració coneguts fins ara.