Ataca amb un ganivet el seu company de pis a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir aquest dimecres a la matinada un home de 26 anys acusat d’atacar amb un ganivet un company de pis al barri Cappont, segons ha pogut saber aquest diari.

El jove va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de lesions amb arma blanca. Els fets van tenir lloc cap a les 1.00 hores, quan es va rebre un avís d’una baralla en un pis de l’avinguda València. Quan van arribar, els agents es van trobar un home ferit per arma blanca. Presentava talls al braç i les cames.

La víctima va explicar que havia estat atacat per un company de pis que havia fugit. Patrulles dels Mossos i la Policia Local van iniciar una recerca per la zona i poc després van localitzar i van arrestar el sospitós. Al lloc també va acudir una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va evacuar el ferit a l’Arnau de Vilanova malgrat que el seu estat no era greu. Val a recordar que diumenge passat la Urbana i els Mossos d’Esquadra van detenir un individu que va intentar atacar amb un cúter un vianant a la plaça Sant Joan. Va ser arrestat per un delicte d’amenaces.