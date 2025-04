Overbooking per aprendre català i castellà en escoles d’adults

Els cursos per aprendre català i castellà que imparteixen els centres de formació d’adults (CFA) de la ciutat de Lleida no només estan plens, sinó que tenen una llista d’espera més que considerable. De fet, encara ara, quan el curs ja està a la recta final, continuen rebent trucades o visites de persones interessades a inscriure-s’hi. Al CFA Victorina Vila, ubicat al centre cívic de la Mariola, ofereixen tres nivells de català, A1, A2 i P1, amb 20 places cada un, totes cobertes, “i no hi ha més alumnes perquè no hi caben a l’aula”, indica el seu director, Xavier Hernández, que va afegir que “amb la llista d’espera que hi ha podríem omplir quatre grups més”. Detalla que per al grup anual de català de primer nivell hi ha 15 persones en espera, unes altres 15 per al quadrimestral de primer i per al de segon, 30. En total, 60. Per a les classes de castellà també hi ha sobredemanda d’entre 50 i 60 persones. “Molta gent no es preinscriu per reservar plaça al juny i al setembre ve i la cua fa la volta a l’edifici”, assenyala, i assegura que seria ideal “poder ampliar grups, però no depèn de nosaltres”. “Fa falta més plantilla i recursos”, incideix. Apunta que els inscrits són estrangers que necessiten saber l’idioma i, moltes vegades, familiars de persones que ja porten un temps a Lleida.

Al CFA Segrià, situat al col·legi Joan Maragall de la Bordeta, la situació es repeteix. La seua directora, Àngels Pascual, certifica que tenen “moltíssima demanda”. “Estem rebent entre 10 i 15 trucades al dia”, destaca, i afirma que de català ofereixen 45 places (25 del primer nivell i 20 del segon), que estan plenes i hi ha 111 persones en llista d’espera. I en els de castellà, n’hi ha 191 per a 70 places. Indica que, en el seu cas, l’espai no seria un problema per ampliar l’oferta en dos o tres grups, “però no tenim professors”. Detalla que els alumnes són estrangers que necessiten l’idioma per integrar-se, uns perquè acaben d’arribar i d’altres perquè porten temps aquí però treballant en llocs en els quals no els resulta imprescindible dominar-lo. Afegeix que també s’hi inscriuen mares que volen poder comunicar-se amb el tutor dels seus fills a l’escola.

Els cursos en aquests centres són per a majors de 18 anys, però s’hi poden matricular persones que els compleixen durant l’any natural. És el cas de joves d’entre 16 i 18 que ja no poden anar a aules d’acollida als instituts; Hernández explica que “hem de preguntar a Educació i la Inspecció emet un informe que diu si els podem inscriure o no”.