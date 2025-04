Li demanen 17 anys per violar i per maltractar reiteradament la seua dona

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de 17 anys de presó per a un veí de Lleida acusat de violar i maltractar reiteradament la seua parella. El Ministeri Públic acusa l’home dels delictes d’agressió sexual amb l’agreujant de parentiu –14 anys de privació de llibertat– i un delicte de maltractament habitual –tres anys–. Es preveu que el judici se celebri el 23 d’abril vinent a l’Audiència de Lleida.

Els fets haurien tingut lloc l’any 2023. Concretament, segons l’escrit del Ministeri Públic, “la matinada del 14 de març de 2023 l’acusat, amb ànim libidinós, es va aprofitar que la seua parella dormia per forçar-la sexualment en contra de la seua voluntat”. A més, durant la relació de parella, l’acusat li faltava al respecte i la maltractava físicament i psicològicament, sempre segons la versió de la Fiscalia. La dona va denunciar els fets i l’home va ser arrestat. El jutjat va dictar presó provisional el 22 de març del 2023 malgrat que el 26 d’abril se’n va decretar la posada en llibertat amb càrrecs i es va dictar una ordre de prohibició d’aproximació i comunicació amb la denunciant.

Per tot això, el Ministeri Públic sol·licita que, pel delicte d’agressió sexual, se li imposin 14 anys de presó, deu més de llibertat vigilada, una ordre d’allunyament de 500 metres i de comunicació per qualsevol mitjà amb la víctima d’un any superior a la condemna de presó i la prohibició de treballar amb menors d’edat. Pel delicte de maltractament habitual, fa una petició de tres anys de presó i una altra ordre d’allunyament d’un any superior a la pena de privació de llibertat.

A més, demana que la denunciant sigui indemnitzada amb 15.000 euros per danys morals ocasionats.

L’Audiència va celebrar la setmana passada un judici per una agressió sexual. Un jove de Balaguer va acceptar una pena de set anys de presó per violar una nena de 12 anys a Bellpuig que va conèixer a través d’Instagram.

■ L’Audiència té previst acollir demà un judici similar. En aquest cas, el Ministeri Públic fa una petició de 14 anys de presó per a un home acusat de maltractar, amenaçar i agredir sexualment la seua parella, com ja va publicar aquest diari dijous de la setmana passada. El Ministeri Públic acusa un veí de Lleida d’un delicte continuat d’agressió sexual, un delicte de violència de gènere i un delicte continuat d’amenaces.

Els fets haurien tingut lloc el 2023, quan suposadament es van produir diversos episodis de violència al domicili de la parella. Presumptament l’home va obligar en reiterades ocasions la seua parella a mantenir relacions malgrat que ella s’hi oposava, la va colpejar i la va amenaçar de matar-la si el deixava o se n’anava de casa.