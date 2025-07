Famílies del barri de la Bordeta de Lleida, contra el tancament d’una línia d’ESO

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Les associacions de famílies d’alumnes (AFA) de les tres escoles públiques de la Bordeta (Enric Farreny, Joan Maragall i Parc de l’Aigua) es reuniran demà a l’institut Maria Rúbies per acordar les accions que prendran respecte a la seua disconformitat que el departament d’Educació suprimeixi una de les quatre línies de primer d’ESO al centre, com va publicar aquest diari. Així ho van explicar fonts de l’institut, que van indicar que han rebut més preinscripcions que les necessàries per omplir tres línies i van afirmar estar pendents de la decisió final que prengui el departament.

La presidenta de l’AFA del col·legi del Parc de l’Aigua, Laura Cortés Teixidó, va afirmar que les famílies de les escoles “estem preocupades perquè ens agrada molt el projecte educatiu de l’institut, és molt possible que hi hagi alumnes que es quedin fora i volem lluitar per expressar el nostre dret a tenir plaça al nostre barri”.

Els col·legis Enric Farreny i Joan Maragall només estan adscrits a l’institut Maria Rúbies, però el Parc de l’Aigua també ho està al Joan Oró. Així, la cinquantena d’alumnes de sisè de Primària del Parc de l’Aigua són els que ho tindran més difícil per entrar a l’institut de la Bordeta. Cortés indica que més de 40 han sol·licitat entrar al Maria Rúbies, gairebé tots.

Així mateix, valora que “si Educació manté la quarta línia no hi hauria problemes, fins i tot hi podrien entrar famílies que s’han inscrit fora de termini”.

Com va publicar aquest diari, el departament d’Educació ha decidit reduir dos grups de primer d’ESO a la ciutat de cara al pròxim curs. Un és el Maria Rúbies i un altre el Gili i Gaya.

En canvi, l’oferta de línies d’I3 serà de 120 grups a les escoles públiques, tres més que els 117 actuals. Per tant, Educació no eliminarà línies a les escoles Alba i Espiga, com havia previst al principi. A tot Catalunya, els centres oferiran 3.004 grups d’I3, 25 menys que l’any passat, i 2.844 de primer d’ESO, 58 menys que l’any passat.