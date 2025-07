La Guía Repsol distingeix amb un Solete un local de Lleida "on les mascotes són tan benvingudes com tu"

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Guía Repsol ha presentat una nova iniciativa que revoluciona les opcions de lleure per als qui consideren les seues mascotes part fonamental de la família. Amb més de 250 nous establiments catalogats com "Soletes" que permeten l’accés d’animals, aquesta edició marca un abans i un després per als propietaris de mascotes que desitgen disfrutar de les vacances de Setmana Santa sense separar-se dels seus fidels companys de quatre potes. Entre els locals distingits destaquen Abbioco Brunch a Lleida, una de les joies gastronòmiques pet friendly del catàleg; a Solsona, Cal Poldo Xic i Mesigual y a La Pobla de Segur, Tatanka.

L’equip d’experts de Guía Repsol ha respost a una demanda creixent en la societat: poder compartir moments de lleure i gastronomia amb les mascotes. Encara que en els últims anys ha augmentat considerablement el nombre de locals pet friendly, trobar establiments de qualitat que admetin animals al seu interior continua sent un desafiament per a molts propietaris. Aquesta selecció de més de 250 Soletes distribuïts per totes les províncies espanyoles ve a solucionar precisament aquesta problemàtica.

Els nous Soletes inclouen diverses categories, des de cafeteries i restaurants fins bars de vins i cocteleries. El denominador comú és un tracte proper, una oferta gastronòmica de qualitat i, per descomptat, la política d’admissió de mascotes a les seues instal·lacions.

Cafeteries i locals per esmorzar: el paradís pet friendly

Abbioco Brunch és un espai a Lleida que ha aconseguit la difícil combinació d’excel·lència gastronòmica i ambient pet friendly. L’establiment es defineix per oferir propostes saludables, sense gluten i sense sucres refinats, amb especialitats com ous benedict en versió saludable, dònuts elaborats amb farina d’ametlla, pokés amb ingredients frescos i pancakes de civada sense sucre.

Però el que realment distingeix a aquests locals és la seua filosofia respecte a les mascotes. Com assenyalen des d’Abbioco Brunch: "Hi ha clients que no miren la carta, no ens demanen cafè, i encara així es guanyen a l’equip sencer amb una sola mirada. Sí, parlem dels brunch lovers de quatre potes: els perretes!".

Molts d’aquests establiments van més enllà de simplement permetre l’entrada d’animals, oferint serveis específics per a ells com a aigua fresca, espais adaptats i fins i tot "moixaines il·limitades per part del personal". L’essència d’aquests locals queda perfectament resumida en la declaració d’Abbioco Brunch: "Perquè per a nosaltres, el brunch és un moment per compartir... i això inclou els peluts. Així que ja ho saps: si el teu gos és part de la teua família, també ho és de la nostra".

Per la seua part, Cal Poldo Xic, a Solsona, és "un lloc agradable per a disfrutar d’una cuina de mercat saludable. Amb la seua ubicació privilegiada en la Plaza Sant Joan, el restaurant té una acollidora terrassa on podràs disfrutar d’un menú saludable, equilibrat i saborós". Al Mesigual treballen amb les millors hamburgueses de carn de vedella Angus de proximitat, "que ens porta el carnisser Pepito de Cardona i un panet artesà fet a mida per Jaume de Cal Jaumet del Forn. Tot és casolà, des de les patates fregides fins a la salsa de gerds del cheescake que prepara la María".

Tatanka, a la Pobla de Segur, es distingeix per les hamburgueses elaborades amb carn ecològica i d’agricultura regenerativa, de vaques que pasturen lliures pels Pirineus.

Què són els Soletes de Guía Repsol ?

Els Soletes són recomanacions de la prestigiosa Guia Repsol que identifiquen establiments propers, amb encant i de qualitat contrastada. A diferència d’altres reconeixements gastronòmics més formals, els Soletes aposten per experiències quotidianes i accessibles que destaquen per la seua autenticitat i bon servei.

Aquesta distinció, que va començar com una aposta per visibilitzar petits negocis amb personalitat, s’ha convertit en una referència per als qui busquen experiències gastronòmiques genuïnes. Amb la incorporació del criteri pet friendly, Guía Repsol amplia el seu compromís amb un turisme més inclusiu i adaptat a les noves maneres d’entendre el lleure familiar.

Per què augmenta la demanda d’espais pet friendly ?

El creixement d’establiments que admeten mascotes respon a canvis sociològics profunds en la relació entre persones i animals de companyia. Espanya compta amb aproximadament 29 milions de mascotes i és un dels països europeus amb més nombre d’animals a les cases. Aquest vincle cada vegada més estret ha transformat la consideració de les mascotes, que han passat de ser simples animals domèstics a membres de ple dret de la família.

Les noves generacions, especialment millennials i centennials, mostren una tendència creixent a incloure les seues mascotes en totes les seues activitats socials i de lleure. Aquest canvi de paradigma ha empès al sector hoteler i turístic a adaptar-se, desenvolupant polítiques específiques per acollir clients amb animals.

Quins criteris ha de complir un establiment per ser considerat pet friendly?

Perquè un local sigui veritablement acollidor amb les mascotes no n’hi ha prou amb permetre la seua entrada. Els establiments genuïnament pet friendly solen oferir serveis addicionals com recipients amb aigua fresca, zones específiques on els animals puguin estar còmodes, i un personal format per atendre les necessitats particulars de clients amb mascotes.

Alguns dels Soletes seleccionats per Guia Repsol destaquen per incorporar fins i tot menús específics per a gossos, àrees de joc adaptades o accessoris com corretges o bosses per a excrements a disposició dels clients.

La iniciativa de Guía Repsol arriba en un moment estratègic, coincidint amb la Setmana Santa, un dels períodes vacacionals més importants de l’any a Espanya. Durant aquestes dates, molts propietaris de mascotes s’enfronten al dilema de viatjar amb els seus animals o deixar-los a cura de tercers. Amb aquesta selecció de més de 250 Soletes pet friendly, Guía Repsol facilita la planificació d’escapades i activitats sense necessitat de separar-se dels companys de quatre potes.

Amb aquesta aposta decidida pel turisme pet friendly, Guía Repsol consolida la seua posició com a referent no només en gastronomia i viatges, sinó també en la promoció d’un lleure responsable i inclusiu que té en compte les noves realitats familiars on els animals ocupen un lloc prioritari.