Controls especials de trànsit: vehicles camuflats i motos dels Mossos i les policies locals contra les distraccions

Els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals porten a terme aquesta setmana controls de prevenció per reduir les distraccions al volant així com vigilar el compliment dels semàfors. L’ús del mòbil continua sent la infracció estrella en les distraccions a la conducció, segons va destacar ahir el sergent Manel Girol, de la unitat de Trànsit de la Regió Policial de Ponent. Segons Girol, els efectius duen a terme controls estàtics i dinàmics amb vehicles camuflats i motocicletes.

A banda de l’ús del mòbil, sobretot per la missatgeria com WhatsApp, també es detecten distraccions per consulta de documents, com albarans en el cas de vehicles de repartiment. “La gent és conscient que no ha d’utilitzar el mòbil durant la conducció però, quan els sona el telèfon, se n’oblida i agafen la trucada o responen al missatge”, va destacar.

Aquesta campanya preventiva s’allargarà fins diumenge que ve. També es preveu un reforç d’agents i controls durant la Setmana Santa. Segons Girol, la distracció va ser la causa principal del 29% dels accidents mortals a Catalunya l’any passat.