La Paeria suma 700 places en les activitats d’estiu de Lleida

L’ajuntament de Lleida suma 700 noves places en les activitats d’estiu per a nens i joves d’1 a 16 anys. Els campus de l’Estiu de Petits, Estiu de Joc i Esportmania comptaran aquest any amb 4.580 places, "un increment molt significatiu perquè també ampliem les activitats fins agost", ha explicat aquest matí l’edil de Joventut, Xavi Blanco. Les inscripcions estaran obertes entre els dies 22 i 27 d’abril a través del web de la Paeria, i les places s’adjudicaran mitjançant un sorteig. L’edil d’Esports, Jackson Quiñónez, ha detallat que aquest estiu hi haurà noves activitats en equipaments esportius de la ciutat i a l’aire lliure, i ha destacat la "transversalitat" del projecte entre les regidories.

Estiu de Petits és un projecte de lleure educatiu dirigit a nens i nenes d’1 i 2 anys. Destaca per l’experimentació, la socialització, així com el treball d’hàbits i rutines ja iniciades durant el curs. Mentrestant, Estiu de Joc està dirigit a nens de 3 a 11 anys. El programa inclou activitats lúdiques i reptes que impliquin activar la creativitat a partir de centres d’interès. Finalment, Esportmania ofereix activitats esportives, aquàtiques i de lleure als diferents barris de la ciutat, dirigides a nens d’entre 4 i 16 anys

