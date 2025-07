Els campus d’estiu de la Paeria ja sumen 4.858 places, 700 més

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

La Paeria suma 700 noves places a les activitats d’estiu per a nens i joves d’1 a 16 anys. Els campus de l’Estiu de Petits, Estiu de Joc, Esportmania i les activitats per a adolescents de l’Agenda Jove comptaran aquest any amb 4.858 places, “un increment molt significatiu” perquè en les juvenils “hem passat d’unes 700 a 1.407 i també les ampliem fins a l’agost”, va explicar ahir l’edil de Joventut, Xavi Blanco. Les preinscripcions estaran obertes entre els dies 22 i 27 d’abril –a partir del 13 de maig per a l’Agenda Jove– i les places s’adjudicaran mitjançant un sorteig. L’edil d’Esports, Jackson Quiñónez, va destacar la “transversalitat” del projecte entre les regidories.

El campus de l’Estiu de Petits comptarà amb 304 places i l’Estiu de Joc en tindrà 1.272. Blanco va explicar que es mantenen les mateixes places que en anys anteriors, reforçant les de juliol a causa de la gran demanda habitual. Mentrestant, Esportmania acollirà 1.855 nens i joves.

Així mateix, l’Agenda Jove inclou 57 activitats de tots els preus, des de tallers de lettering gratis fins a una setmana a l’Ametlla de Mar amb esnòrquel, neteja de platges, esports i activitats de lleure per 196 €.

Quatre psicòlegs detectaran i tractaran trastorns a les bressol

L’ajuntament obre una licitació fins al 2 de maig per contractar quatre professionals en jornada completa per reforçar l’assessorament psicopedagògic de les escoles bressol municipals “amb l’objectiu de millorar la detecció i la intervenció amb alumnes amb diversitat i trastorns d’aprenentatge”. El contracte serà d’un any, des de l’1 de setembre del 2025, i es planteja la possibilitat de fins a un màxim de tres pròrrogues anuals. El pressupost anual màxim sense IVA és de 174,90 euros.