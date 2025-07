La UdL testeja en dos casetes una fusta que redueix un 20% la despesa energètica

Tres mòduls més per a investigacions de la UdL. - MAGDALENA ALTISENT

La Universitat de Lleida (UdL) ha instal·lat dos minicases al parc Agrobiotech de Gardeny en les quals provarà durant tres anys una fusta impregnada amb materials de base biològica, derivats de plantes, que permeten un estalvi de fins al 20% del consum energètic. Aquesta investigació està emmarcada en el projecte europeu ‘Biobuild’.

El grup d’investigació GREiA de la Universitat de Lleida (UdL) provarà durant tres anys en unes minicases ja instal·lades al parc Agrobiotech de Gardeny les propietats per a l’estalvi energètic d’una fusta impregnada amb materials de base biològica, derivats de plantes, que han desenvolupat juntament amb altres socis europeus en el marc del projecte Biobuild. El seu objectiu és demostrar que les cases construïdes amb aquest material són més eficients i permeten estalviar fins a un 20% en consum energètic. Aquests prototips de casetes també es testejaran a Uppsala, Suècia. “Són minicases reals prefabricades de 25 metres quadrats, amb lavabo i una petita cuina i la idea és que s’hi pugui treballar a dins, així que les utilitzarem com a oficina els mateixos investigadors. En una hi posarem fusta normal i en una altra el nou material i compararem la despesa energètica”, va relatar la catedràtica laboral de l’Escola Politècnica Superior Luisa F. Cabeza.

El projecte Biobuild està finançat amb més de 4,6 milions per la Unió Europea, en el marc del programa Horizon Europe, va començar el 2024 i té una durada de quatre anys. Està coordinat per la Universitat Sueca de Ciències Agràries i, a més de la UdL, compta també amb el Col·legi d’Arquitectes de Lleida i socis de Bèlgica, Àustria, Itàlia, Romania i el Regne Unit.

Cabeza va explicar que “el projecte es va iniciar fa un any, però alguns dels socis ja n’havien fet un d’anterior en el qual van desenvolupar aquest material de fusta i ara el que estem fent és millorar-la, optimitzar-la i la provarem a les casetes”. Va detallar que, amb els materials de base biològica amb què s’impregna la fusta, aquesta guanya “massa tèrmica”, per la qual cosa es comporta de manera semblant a la pedra. “Com quan entrem en una església de pedra vella, on a l’estiu s’està fresc i a l’hivern no fa tant de fred”, va argumentar.

Aquesta iniciativa innovadora integra materials de canvi de fase biobasats (bioPCMs) en fusta sòlida i fibres unides per resines d’oli vegetal, lignina o miceli fúngic creant materials biocompostos amb propietats tèrmiques millorades. A més de tenir una funció d’emmagatzematge tèrmic, aquests nous materials són reciclables i sostenibles, i podrien substituir d’altres productes que tenen un alt impacte ambiental.

En una primera etapa, les minicases del parc Agrobiotech estaran buides, però el projecte Buiobuid exigeix que s’utilitzin com a cases reals per demostrar-ne l’eficiència energètica, “per això la idea és que els nostres propis investigadors hi treballin a dins”, va remarcar Cabeza.

“Serà almenys els tres anys que queden del projecte, però la intenció és que es quedin i s’utilitzin, imagino que per part dels investigadors de la UdL, perquè tenim la intenció de dotar el parc de Gardeny de més investigació”, va subratllar.

Projectes per emmagatzemar calor i de control de la climatització amb IA

Vora les minicases hi ha tres mòduls més utilitzats també per a investigació. Un correspon al projecte SWS-Heating, amb el qual la UdL va desenvolupar un sistema d’emmagatzematge “per guardar la calor de l’estiu per fer calefacció a l’hivern”. “Es va provar també a Alemanya i Suècia i ara ha tornat a Lleida. El projecte ja es va acabar però l’objectiu és continuar fent proves”, va indicar Cabeza. Els altres dos tenen mecanismes simples d’aire condicionat i estem iniciant nous sistemes de control amb intel·ligència artificial (IA)”. Ja han fet simulacions i ara volen provar-los en una instal·lació real.

Creix l’interès per la construcció amb estructura de fusta

El president del Col·legi d’Arquitectes de Lleida, Lluís de la Fuente, va afirmar que a Lleida i a nivell general està augmentat l’interès per les construccions amb estructura de fusta, malgrat que després els edificis s’acostumen a revestir amb altres materials i no queda a la vista. És el cas d’un edifici al carrer Cavallers de la capital, “que va ser pioner”. A més, Ilerna també està edificant la seua nova seu central amb aquest material al polígon Activa Park i, amb 6.000 metres quadrats, serà l’edifici de fusta més gran de Lleida i un dels més grans de tot Catalunya. “La fusta és un material de present i de futur”, va remarcar.