Els CAP de Lleida són els més ben valorats i els hospitals estan per sota de la mitjana

Els usuaris de la sanitat pública consideren que els CAP de la demarcació de Lleida són els millors de Catalunya, mentre que els hospitals es mantenen per sota de la mitjana tret de les Urgències del de Tremp. Així es reflecteix en l’última enquesta de percepció, experiència i satisfacció (Plaensa) del departament de Salut referent al 2024, que indica que els centres d’Atenció Primària del Pirineu són, un any més, els més ben valorats amb una nota de 8,06 sobre 10. L’any passat van rebre un 8,15. Molt a prop queden els del pla, que obtenen la segona millor nota amb un 8,04 (8,06 el 2023), mentre que la mitjana és de 7,75.

Els aspectes més ben valorats als CAP de la regió sanitària de Lleida són el tracte de les infermeres (95,4%), la neteja (95%) i la comprensió de les explicacions (94,9%). No obstant, es manifesta que cal millorar la facilitat per aconseguir visita per al dia desitjat (68,1%), l’única nota per sota del 70%. “Treballem per adaptar millor l’Atenció Primària a les necessitats”, explica la delegada de Salut, Rosa María Pérez.

Per la seua part, els usuaris dels CAP del Pirineu puntuen amb un excel·lent la neteja (96,9%), les infermeres (96,6%), la comprensió de les explicacions (95,6%) i el tracte del metge (95%).

El gerent de la regió sanitària, Felip Benavent, destaca que, a més dels nou CAP del Pirineu, s’atén en 81 consultoris i hi ha molta atenció domiciliària, la qual cosa “comporta un treball exigent”, assegura.

Per contra, els hospitals de la província estan valorats per sota de la mitjana catalana, de 8,29. A l’Arnau de Vilanova, amb un 7,98 (davant del 8,26 de l’últim estudi del 2022), destaca la pitjor comoditat de les habitacions (67,9% davant la mitjana de 80,3%). Així mateix, com ja va publicar aquest diari, el menjar que serveix als pacients ha passat de ser a la cua a ser el més ben valorat dels vuit hospitals de l’ICS.

Per la seua part, el Santa Maria rep una nota de 7,99 (el 2022 era de 8,47) i sobresurt la menor satisfacció amb el temps en les llistes d’espera, puntuat amb un 51,3% davant del 65,9% de l’Arnau i la mitjana de 68,3%. Al Pirineu, l’hospital de la Seu té una nota global de 8,02 i el de Tremp obté un 8,23.

Així mateix, el servei d’Urgències de l’Arnau té una nota de 6,83, per sota de la mitjana de 7,18. Destaquen a la baixa el temps d’espera (38,7% davant la mitjana de 55,9%) i la comoditat de la sala d’espera (44,3% davant d’un 63,7%). Per contra, el tracte de les infermeres (94,5%) és més ben valorat que en el conjunt de Catalunya (90,6%).

Les Urgències del Pirineu també es troben per sota de la mitjana tret de les de Tremp, amb una nota de 8,04.