Ratifiquen una condemna d’11 anys per abusar de la fillastra de només 8

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d’onze anys i tres mesos de presó per a un veí de Lleida per abusar de la seua fillastra quan aquesta tenia entre 8 i 9 anys. El Suprem ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, al seu torn, va fer el mateix amb la que va dictar l’Audiència de Lleida el març de l’any passat. A més de la pena de presó, li imposa cinc anys més de llibertat vigilada i li prohibeix atansar-se a menys de 200 metres de la víctima o comunicar-s’hi durant 13 anys. També haurà de pagar una indemnització de 30.000 euros.

La defensa de l’acusat va recórrer davant del Tribunal Suprem al·legant que s’hauria vulnerat el seu dret a la presumpció d’innocència al considerar, respecte al relat de la nena, que “no es pot apreciar una persistència en el seu relat” ja que només “va prestar una declaració com a prova preconstituïda, sense que declarés al plenari, i que el seu testimoni no reuniria els pressupòsits exigits per ser una prova de càrrec”, per la qual cosa “hauria hagut de ser absolt en virtut del principi in dubio pro reu (en cas de dubte, sentenciar a favor de l’acusat)”. També que no s’havia d’aplicar la circumstància agreujant de superioritat o parentiu. Sobre el primer aspecte, els magistrats rebutgen aquest extrem al considerar que “cap obstacle podem oposar a la valoració del testimoni de la menor” i afegeixen que tant l’Audiència com el TSJC van fer una “valoració encertada” i “ha existit prou prova de càrrec”. Sobre el segon al·legat, el rebutgen i recorden que l’ara condemnat era parella sentimental de la mare i hi convivia.

En el judici, que es va celebrar a l’Audiència de Lleida l’1 de febrer de l’any passat, el tribunal va escoltar la prova preconstituïda en la qual la menor relatava que estava ajaguda al sofà quan el seu padrastre va entrar, la va agafar en braços i la va portar fins a l’habitació. “Em va posar al llit, va començar a tocar-me, fer-me petons amb llengua i em va posar la seua cosa dins del forat”, va relatar. Per la seua part, els psicòlegs del departament de Justícia van assenyalar que havien detectat traços que corresponen al perfil pedòfil en l’acusat, que va negar els fets.