Registrats gairebé cinquanta abocaments il·legals a la setmana a l’Horta el darrer any
Ilnet va fer un total de 2.528 actuacions, que són un 5,2% més que el 2023. Els veïns diuen que la majoria van ser a prop de les illes de contenidors i, malgrat l’increment, els veuen “estabilitzats”
L’empresa concessionària del servei de recollida d’escombraries, Ilnet, va detectar l’any passat un total de 2.528 abocaments il·legals a l’Horta, o el que és el mateix, uns 7 al dia o 48,5 a la setmana. Una xifra que suposa un increment del 5,2% respecte als que es van localitzar el 2023. Així ho recullen les dades que la firma va facilitar a la comissió de seguiment del servei, en les quals es detalla la tipologia d’aquests abocaments i quants camins, solars i parcel·les van resultar afectats. Concretament, dels 2.528 abocaments, gairebé la meitat (1.228) eren de Residus Sòlids Urbans (RSU), que inclouen des de les bosses de la brossa de domicilis fins a les que generen els comerços, els sanitaris, les instal·lacions industrials, o les construccions i les demolicions. Només 22 abocaments van ser exclusivament de voluminosos, mentre que la resta eren un mixt d’aquests i de RSU (1.278). Així mateix, 1.737 es van detectar en zones pròximes a les illes de contenidors que hi ha repartides per tota l’Horta, mentre que uns altres 791 es van trobar en camins, solars o finques ja siguin de titularitat pública o privada.
En aquest sentit, el president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Francesc Montardit, va assenyalar que “si bé és cert que hi ha hagut un increment dels abocaments, creiem que són xifres que estan força estabilitzades si les comparem amb anys enrere, ja que després de la pandèmia es van disparar de forma escandalosa”. Respecte a la tipologia dels abocaments, va remarcar que “la gran majoria s’han detectat en zones pròximes a contenidors i Ilnet actua ràpid i no hi duren més de dos dies”.
Tanmateix, va afegir que “el problema és quan són en finques privades, perquè multen el propietari i l’obliguen a netejar-ho quan, en la majoria de casos, no són els autors de l’abocament”.
La quantitat total de voluminosos recollits es desploma un 26%
La recollida de voluminosos és un servei gratuït que ofereix l’ajuntament de Lleida i l’any passat en va augmentar el número però, paradoxalment, la quantitat d’escombraries que es va recollir va caure de forma considerable, un 26%. Segons dades de l’empresa concessionària, en tot el 2024 es van recollir un total de 652 tones, mentre que a l’anterior exercici en van recollir gairebé 900.
D’altra banda, tan sols un 14% de les actuacions d’aquest servei de recollida van ser concertades, que són un 1,8% més que el 2023. Tanmateix, crida l’atenció que, en el 25% d’aquests encàrrecs, els serveis d’Ilnet no van trobar cap residu voluminós per recollir. Quant a l’Horta, l’any passat es van fer un total de 125 serveis de voluminosos, pràcticament els mateixos que el 2023 (127).
Netegen una mitjana d’1,5 cartells i pintades amb aigua a pressió
Els serveis de neteja municipals van fer l’any passat 624 serveis d’aigua amb hidropressió, la gran majoria dels quals (561) van ser per netejar pintades o cartells de la via pública. Això suposa una mitjana d’1,5 cartells o pintades al dia, un descens notable respecte a l’exercici anterior. El 2023 es van netejar amb hidropressió fins a 802 cartells o pintades, per la qual cosa la xifra de l’any passat va ser un 22% inferior. Paral·lelament, Ilnet també va reparar 14 papereres de la via pública i en va substituir 38 més que estaven molt degradades o van resultar danyades per actes vandàlics. Pel que fa a la neteja de carrers, l’empresa concessionària va fer 12.948 serveis d’escombrada manual amb escombres, 884 de forma mecànica i 2.340 neteges amb mànegues amb aigua a pressió.