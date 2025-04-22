MOBILITAT
Més de 330 recàrregues de cotxes elèctrics en tres estacions públiques en 15 dies
Les tres estacions públiques de recàrrega de vehicles elèctrics de la ciutat han registrat 335 càrregues, per un total de 3.366 kWm, en els primers 15 dies d’aplicació del nou reglament d’ús d’aquesta xarxa. A la situada al carrer Magí Morera, de càrrega semiràpida, s’han efectuat 132 càrregues per part de 43 usuaris amb una mitjana de temps de 70 minuts cada una. A l’avinguda Pinyana n’hi ha dos, i en un 66 usuaris han fet 120 càrregues d’una mitjana de 53 minuts, i en l’altre, 35 vehicles han efectuat 83 recàrregues de 39 minuts. Així, aquestes operacions han suposat un estalvi de 2,83 quilos d’emissions de CO2.
El reglament té per objectiu regular correctament l’ús d’aquest servei, ja que s’havia detectat que alguns vehicles estacionaven en aquests punts sense recarregar o bé hi eren més temps del permès. Aquestes dos situacions poden comportar una sanció i ser traslladats per la grua al dipòsit municipal. Es pot estacionar 45 minuts als punts amb equips de més de 22 kW, 90 per als d’entre 11 i 22 kW i 6 hores als de menys d’11 o de 7 en el cas de carregadors en pàrquings fora de la via pública. La tarifa és de 0,35 euros/kW per energia consumida. Lleida té un altre carregador públic al pàrquing de la plaça Sant Joan i 64 en total.