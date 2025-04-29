Els CAP i hospitals de Lleida funcionen amb normalitat l'endemà de l'apagada elèctrica
Els centres reprogramen les visites als usuaris que tenien cita aquest dilluns i no hi van acudir pel tall de llum
L'endemà de l'apagada elèctrica al conjunt del país, els hospitals i centres d'atenció primària de la ciutat de Lleida funcionen amb normalitat i sense incidències remarcables, tret d'alguna incidència telefònica. A l'Hospital Arnau de Vilanova i el CAP Onze de Setembre l'activitat es desenvolupa com qualsevol altre dia normal. Usuaris consultats per l'ACN han admès que dubtaven de si podrien rebre atenció després de la situació generada ahir, però tots s'han mostrat satisfets amb el servei que han rebut. En Juan Manuel Paquico ha explicat que ahir va descartar acudir a la visita rutinària que tenia a l'hospital Arnau, "guiat per les recomanacions que estaven fent", i que aquest dimarts hi ha anat i li han reprogramat per a un altre dia.
L'única conseqüència visible de l'apagada elèctrica i de les comunicacions aquest dimarts a l'Arnau de Vilanova són els cartells que hi ha repartits per tot el pàrquing subterrani i on es pot llegir que només s'admet el pagament en efectiu perquè "les targetes de crèdit no funcionen per la caiguda de la xarxa". Alguns parquímetres de la ciutat tampoc permeten pagar amb targeta per manca de connexió.
A l'interior dels centres sanitaris, però, la situació és la d'un dia normal. Aquest dilluns l'Arnau de Vilanova va prioritzar l'atenció urgent, però va poder funcionar amb relativa normalitat gràcies als grups electrògens que li permeten operar desconnectat de la xarxa elèctrica general. Aquest dimarts al matí el degoteig d'usuaris era el d'un dia normal al centre sanitari de referència de la demarcació.
A l'àrea de les consultes externes, Núria Farré ha explicat que tenia una analítica i que l'han atès "perfectament" a l'hora convinguda. "Creia que potser em reprogramarien la prova, però ha anat bé", ha celebrat. També la Paquita ha explicat que la seva visita ha anat "com la resta de dies i sense cap problema".
En Juan Manuel Paquico tenia una visita rutinària programada aquest dilluns a la tarda, però va decidir no acudir a l'hospital davant els missatges de les autoritats que es donaria prioritat a l'atenció urgent. "Avui he vingut per reprogramar-ho i m'han comentat que tots els pacients que ahir teníem visita ens ho reprogramaran en bloc. M'ho han fet ara i cap problema. La situació és de molta tranquil·litat, com sempre", ha afegit.
L'activitat també és l'habitual al CAP Onze de Setembre de Lleida, un dels més grans ciutats. Usuàries com la Milagros Terrones han destacat el bon funcionament del servei. "Tenia cita des de la setmana passada per a la meva filla i ahir dubtava si l'atendrien, però hem vingut i l'han atès sense cap problema, com qualsevol altre dia", ha celebrat.
Salut destaca que la situació "ja està pròxima a la normalitat"
En declaracions a l'ACN el director de sector de la Regió Sanitària de Lleida, Ramon Piñol, ha explicat que la situació aquest dilluns ja està "pròxima a la normalitat". En el cas dels hospitals, ha destacat que els plans de protecció per contingències especials van funcionar amb generadors i es van mantenir operatives les urgències, radiologia, les UCI i altres àrees de crítics i els quiròfans d'urgències.
Només alguna activitat programada durant la tarda es va reduir i, segons Piñol, els diferents centres estan tornant a posar data a les cites, ha afegit. Alhora, ha explicat que es van reforçar els equips quirúrgics i es van destinar professionals de l'activitat programada a equips d'urgències, i tot el personal de guàrdia localitzada va acudir als hospitals.
Piñol ha indicat que en aquells centres sense electricitat es va oferir "l'atenció que calia" i es van utilitzar les xarxes de ràdio del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per comunicar-se. "Les ambulàncies estaven a les portes dels centres i a través de la ràdio es feien les comunicacions urgents per si calia fer algun trasllat o intervenció", ha explicat.
Mitjançant aquestes comunicacions, ha assenyalat, es van poder atendre les demandes d'alguna residència de gent gran on els concentradors elèctrics havien deixat de funcionar i calia substituir-los per bombones d'oxigen. Segons Piñol, es van desplaçar quatre residents a una residència d'Alpicat i algun altre a l'hospital per garantir-los el subministrament.
Aquest dilluns encara s'arrosseguen problemes amb les comunicacions telefòniques i alguns equips encara s'han d'acabar de posar en marxa després de la interrupció energètica. El director de sector ha afegit que l'atenció intermèdia i el servei de salut mental també s'han recuperat després d'haver funcionat "amb normalitat" aquest dilluns.
Finalment, Piñol ha valorat que la demanda d'assistència sanitària es va reduir al conjunt de la xarxa sanitària i que, malgrat això, tant ahir com avui a l'Arnau de Vilanova hi ha "llits disponibles" i el servei hagués pogut admetre més pacients si hagués estat necessari.