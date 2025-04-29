“Hem pujat per les escales persones en cadires de rodes”
La jornada en una residencia de Lleida
La directora de la residència Adesma-Sant Antoni de Pàdua de Lleida, Rosa Horta, va explicar que va ser un dia “complicat” però va afegir que “amb la col·laboració de tots hem anat tirant endavant”. Va assenyalar que el pitjor va ser “la falta de serveis bàsics com aigua, llum i gas i la dificultat de moure’s sense els ascensors amb persones amb mobilitat reduïda”. Això va fer que el personal hagués de recol·locar els usuaris. “Hem pujat persones en cadires de rodes per les escales”, va explicar. Almenys dos persones que eren en el centre de dia van haver de passar la nit al no poder baixar de la primera planta. Amb més de 100 usuaris, Horta va destacar que “almenys ja havíem pogut fer el dinar”. També va explicar que un comerç del carrer del Nord els va fiar l’aigua embotellada al no poder pagar amb targeta. “Hem buscat ràdios i organitzat activitats a les sales amb llum natural”, va afegir. Així mateix, van haver d’afrontar una emergència. “Hem anat al CAP de la rambla Ferran i una infermera i una doctora han vingut a la residència”, va assegurar. La falta de xarxa mòbil també va impedir la comunicació amb altres centres.