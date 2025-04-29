L’Arnau prioritza les urgències i l’atenció als pacients ingressats
El centre va prosseguir ahir part de les activitats gràcies als generadors. Se suspenen visites i consultes i els afectats s’ho prenen amb resignació
L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida va intentar que l’apagada no afectés la seua activitat, especialment les urgències, els pacients ingressats i intervencions que no es podien demorar. Tanmateix, va haver d’ajornar visites i gran part de les consultes programades. L’activitat es va fer amb normalitat fins a les 12.30 hores i després de l’apagada va intentar prosseguir-se amb l’objectiu d’evitar les alteracions més importants possibles. Això va ser gràcies que l’hospital disposa de generadors. Tanmateix, des del centre no es va fer cap valoració oficial.
Per evitar incidències al llarg de la jornada, al voltant de les 14.00 hores es va demanar als treballadors, especialment als dels departaments que no es dediquen a l’activitat sanitària, que apaguessin llums dels despatxos, no carreguessin mòbils i no treballessin amb els ordinadors. Això va provocar que hi hagués departaments que no poguessin treballar i que els empleats d’aquests es veiessin obligats a posar fi a la seua jornada abans d’arribar a l’horari habitual. Així mateix, no es va paralitzar l’activitat a les obres d’ampliació del complex.
D’altra banda, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assenyalar que, a causa de la “baixa ocupació” que hi havia al centre, que se situava en un 40%, “hem activat un dispositiu per atendre les persones que no podien desplaçar-se als centres sanitaris, així com un operatiu especial d’ambulàncies llest per atendre qualsevol emergència”. Sobre el subministrament de l’hospital, Larrosa va dir a primera hora de la tarda que aquest “té una autonomia de 12 hores” i que hi va haver problemes puntuals amb el funcionament dels respiradors, però que dos empreses petrolíferes “s’han posat a la nostra disposició per garantir que el centre funcionés sense cap problema”
Mentrestant, des del CAP d’avinguda de les Garrigues el personal sanitari va dir que “es fa el que es pot, no podem accedir a les històries clíniques ni utilitzar els aparells”. També hi va haver afectació en algunes proves, com una parella que va anar a fer-se una analítica i no van poder.