Provisió d’aigua i aliments essencials als supermercats i confusió general a l’Eix
Comerciants van haver de quedar-se fent guàrdia als seus negocis al no poder tancar les portes
Els supermercats van viure una situació similar a la de la pandèmia de covid, amb clients fent provisió sobretot d’aigua, però també de productes com pa, pasta, conserves, llegums i verdures, deixant prestatgeries completament buides. Això va ocórrer en els que van poder continuar oberts al comptar amb grups electrògens, com Mercadona o Bon Preu, però la majoria van haver de tancar per l’apagada.
“Això serà l’apocalipsi”, va vaticinar un agent de seguretat d’un supermercat, mentre l’encarregat demanava als clients que no fessin provisió.
També van seguir obertes botigues de queviures regentades per persones d’origen estranger, que també van quedar desproveïdes de certs productes, i els basars xinesos, que van vendre com xurros, espelmes, llanternes, piles i ràdios fins a quedar-se sense existències.
A l’Eix Comercial la situació va ser confusa. Comerciants fent guàrdia a les portes dels seus negocis al no poder tancar-les, hotelers netejant a mà i servint tot el fresc que podien, estanquers cobrant en efectiu i anotant a mà les vendes, empleats de bancs i empreses sortint al carrer mòbil en mà intentant esbrinar què succeïa i ciutadans que notaven que alguna cosa anava malament per la bullícia que es veia.
“No va el mòbil, no puc trucar, algú sap què passa?”, va cridar en ple carrer un home amb trage i cigarro a la mà.