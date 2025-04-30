SEGRE

Es presenta a la comissaria dels Mossos de Lleida amb dos ganivets i diu que vol matar policies

Un pacient de la unitat de Psiquiatria de l'hospital Santa Maria que no havia tornat al centre

Vista de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Lleida.

Els Mossos d’Esquadra van haver de contenir aquest dimarts un home amb una patologia psiquiàtrica que es va presentar a la comissaria del cos policial a Lleida dient que volia matar policies i que portava dos ganivets guardats a les butxaques, segons ha pogut saber diari SEGRE

Els fets van tenir lloc al voltant de les 21.00 hores quan un individu d’uns 30 anys va aparèixer a la comissaria, al carrer Sant Hilari, i va dir als agents que volia matar policies. Davant d’això, i veient l’estat de l’individu, se’l va contenir i escorcollar, i se li van trobar dos ganivets a les butxaques. 

Els agents van comprovar que era un pacient de la unitat de Psiquiatria de l’hospital Santa Maria –que es troba a escassos metres de la comissaria– que pel que sembla no havia tornat al centre. Davant d’això, van activar el protocol i va ser traslladat, amb col·laboració sanitària, a l’hospital. 

Fonts dels Mossos d’Esquadra van explicar a SEGRE aquest dilluns a la nit que no se’l va arrestar veient l’estat en què es trobava i que l’incident no havia tingut conseqüències greus.

