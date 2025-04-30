Es presenta a la comissaria dels Mossos de Lleida amb dos ganivets i diu que vol matar policies
Un pacient de la unitat de Psiquiatria de l’hospital Santa Maria que no havia tornat al centre
Els Mossos d’Esquadra van haver de contenir aquest dimarts un home amb una patologia psiquiàtrica que es va presentar a la comissaria del cos policial a Lleida dient que volia matar policies i que portava dos ganivets guardats a les butxaques, segons ha pogut saber diari SEGRE.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 21.00 hores quan un individu d’uns 30 anys va aparèixer a la comissaria, al carrer Sant Hilari, i va dir als agents que volia matar policies. Davant d’això, i veient l’estat de l’individu, se’l va contenir i escorcollar, i se li van trobar dos ganivets a les butxaques.
Els agents van comprovar que era un pacient de la unitat de Psiquiatria de l’hospital Santa Maria –que es troba a escassos metres de la comissaria– que pel que sembla no havia tornat al centre. Davant d’això, van activar el protocol i va ser traslladat, amb col·laboració sanitària, a l’hospital.
Fonts dels Mossos d’Esquadra van explicar a SEGRE aquest dilluns a la nit que no se’l va arrestar veient l’estat en què es trobava i que l’incident no havia tingut conseqüències greus.