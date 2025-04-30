MangaCon Lleida porta l’univers otaku a Ponent per primera vegada
La primera fira dedicada exclusivament al manga, anime i cultura japonesa a Lleida se celebrarà el 13 i 14 de setembre amb concerts, cosplay, jocs, tallers i convidats especials
MangaCon Lleida és el nom de la primera dedicada al manga i anime que tindrà lloc a Ponent i que se celebrarà els dies 13 i 14 de setembre al pavelló 4 de Fira de Lleida. L'esdeveniment, que organitza el departament de Turisme de la Paeria de Lleida, a través del Lleida Convention Bureau i en col·laboració amb Fira de Lleida i l'associació Starraco Unlimited, preveu atraure seguidors d'aquests còmics, novel·les gràfiques i pel·lícules d'animació, així com amants de la cultura japonesa. La programació de la MangaCon Lleida inclourà actuacions d''anisingers', cantants de música d'animes. També hi haurà exhibicions, classes magistrals, balls de K-Pop i actuacions de J-Pop.
Els organitzadors també estan programant xerrades d'actors i actrius de doblatge especialitzats en el doblatge d'animes en català i en temàtiques centrades en el món del cosplay, el manga o l'anime. A més el certamen també inclourà photocalls interactius amb personatges reals i d'attrezzo, tallers de temàtica manga i anime i relacionats amb la cultura japonesa i tallers i exhibició de kendama, una joguina d'habilitat originària del Japó. També es faran concursos de 'cosplay'.
Al recinte firal hi hauran zones de gaming i retrogaming, un espai de Beyblade de la Lliga Catalana de Beyblade, i una zona de jocs de cartes col·leccionables (TCG).
La presentació de la MangaCom Lleida 2025 s'ha fet aquest dimecres en un acte en què hi ha assistit la regidora de Promoció de la Ciutat i la Cultura de Lleida, Pilar Bosch; el director Fira de Lleida, Oriol Oró; la directora del departament de Turisme de la Paeria, Mònica Terrado, i Ivan Carrasco, director de continguts de l'associació Starraco Unlimited.
Starraco Unlimited és una associació sense ànim de lucre que té el propòsit de difondre i promocionar l'anime i el manga i que ja ha celebrat altres salons d'aquesta temàtica en diversos punts del país, com ara Tarragona (Tarraco Manga), Sarrià de Ter (Sarrià Manga) o Vic (Vic Freak).