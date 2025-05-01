SEGRE

Avui hi ha mercat al Camp d’Esports malgrat ser festiu

El Camp d’Esports manté el seu horari habitual aquest dijous mentre els mercats de l’Hort i la Rambla completaran l’oferta comercial del cap de setmana a la capital ilerdenca

Parades de fruita i verdura al mercadillo del Camp d’Esports. - GERARD FOSSES

El mercadillo del Camp d’Esports de Lleida obre avui les seues portes amb normalitat malgrat coincidir amb un dia festiu. Els comerciants mantindran la seua activitat en l’horari habitual de 9:00 a 14:00 hores, oferint als ciutadans una oportunitat per realitzar les seues compres habituals.

Aquest mercat a l’aire lliure se suma a l’agenda comercial del cap de setmana a la capital ilerdenca, que inclourà també el mercat de l’Hort a Taula a la plaça Sant Joan dissabte i el mercat de la Rambla a Francesc Macià diumenge.

