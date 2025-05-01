URBANA
Detingut a Balàfia acusat d’agredir sexualment i retenir la seua exparella
La Guàrdia Urbana va detenir ahir a Balàfia un home de 30 anys que suposadament va agredir sexualment i va retenir la seua exparella, a qui no podia atansar-se al tenir una ordre d’allunyament en vigor, segons ha pogut saber aquest diari. L’arrest es va produir en un domicili del carrer Verge de la Salut. L’home va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes d’agressió sexual, detenció il·legal i trencament de condemna. Va ser traslladat a la comissaria per prendre-li declaració, abans de passar a disposició judicial. Així mateix, la Guàrdia Urbana va atendre la denunciant. Els delictes contra la llibertat sexual van augmentar un 14,6% l’any passat a les comarques de Lleida respecte a l’any anterior, de 268 a 307 casos, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior. Això suposa sis casos setmanals de mitjana. Del total, hi va haver 133 denúncies per agressions sexuals amb penetració, un 26,7% més que l’exercici anterior (105), i 174 de la resta de delictes sexuals (tocaments i assetjament, entre altres) mentre que el 2023 hi va haver 163 casos (+6,7). De les 307 denúncies, 128 van ser a Lleida ciutat, la qual cosa representa un descens de l’1,5%, si bé quant a agressions sexuals amb penetració l’augment va ser de l’11,8%.