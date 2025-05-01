Més de setanta urbans van evitar el caos circulatori regulant els carrers el dilluns negre
El desplegament va evitar que hi hagués incidents greus i els conductors van mostrar civisme al volant
La regulació del trànsit a les principals vies de la ciutat de Lleida va ser una de les primeres intervencions que va fer la Guàrdia Urbana dilluns al migdia després de l’apagada, que va deixar durant hores inutilitzats tots els semàfors. Amb la seua intervenció van aconseguir evitar que hi hagués un caos circulatori i, malgrat que es van registrar algunes retencions, no hi va haver incidents ni accidents remarcables. Es van desplegar uns setanta agents de la Guàrdia Urbana, part dels quals de la Divisió de Trànsit però també d’altres unitats. Per la seua part, la Paeria va recomanar a la ciutadania que reduís al màxim la mobilitat i, a més, els conductors van mostrar civisme al volant davant d’una situació d’emergència.
Els agents es van desplegar als principals carrers de la capital del Segrià com la carretera L-11, plaça Europa, passeig de Ronda, Lluís Companys i Príncep de Viana, entre d’altres. Els agents motoritzats es van encarregar de les interseccions més complexes per regular el pas dels vehicles. Ho van fer ajudant-se dels xiulets i donant indicacions amb els braços. També van fer senyalització amb cons per evitar girs que poguessin causar accidents. D’aquesta forma, van sortir als carrers tots els cotxes, motos i bicis disponibles.
Els agents que regulaven el trànsit, al seu torn, també informaven ciutadans desconcertats. Van ser durant tota la jornada i, amb el pas de les hores, la situació es va anar estabilitzant. En alguns casos, els veïns els van portar aigua. No va acabar aquí la seua funció, sinó que en van fer moltes d’altres com col·laborar amb els Bombers de la Generalitat en serveis de rescats de persones atrapades als ascensors.
Quan es va restablir la llum, i en conseqüència el funcionament dels semàfors, van poder dedicar-se a altres prioritats, en un dispositiu conjunt amb els Mossos.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar dimarts que la Urbana es va encarregar de la seguretat de la part de la ciutat des de l’Eix cap al nord i l’oest i els Mossos, de l’Eix cap al marge esquerre (vegeu SEGRE d’ahir). “La Guàrdia Urbana ha fet un desplegament que no s’havia fet mai fins ara i han estat a l’altura de la situació, conjuntament amb els Mossos, a qui vull felicitar”, va afirmar.