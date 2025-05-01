SANITAT
Mi NovAliança s’ampliarà i tindrà pàrquing a l’històric Frontó de Prat de la Riba
Disposarà d’una infraestructura de consultes externes amb noves tecnologies. Inversió de 4 milions per habilitar un espai de 2.500 m² que preveuen inaugurar durant el primer trimestre del 2026
La clínica Mi NovAliança ampliarà les seues instal·lacions a l’emblemàtic edifici de l’antic Frontó de Lleida, al número 83 de l’avinguda Prat de la Riba, situat a uns quants metres de l’actual hospital que va adquirir fa més d’un lustre i va reformar integralment. Els directius de Clínicas Mi, Gabriel Masfurroll i Gaby Masfurroll, van explicar ahir a SEGRE que preveuen invertir uns 4 milions d’euros per habilitar un nou centre d’uns 2.500 metres quadrats amb els objectius d’“esponjar la clínica, que se’ns ha quedat petita”, així com de “reformular-ne la morfologia assistencial incorporant noves tecnologies”. Preveuen que les obres per adaptar l’edifici –que fins fa un mes allotjava un supermercat Condis– acabin a començaments del 2026 per poder estrenar-lo durant el primer trimestre del proper any.
Els propietaris del grup hospitalari van afirmar que l’expansió millorarà l’accessibilitat i comoditat dels pacients i professionals perquè inclourà un pàrquing de 1.200 m², així com que “ens permetrà completar un pla director que consisteix a resituar i reformular diferents àrees hospitalàries per guanyar funcionalitat, serveis i especialitats mèdiques que ara mateix tenen limitacions de superfície i equipaments”. “Tindrà una infraestructura de consultes externes molt més a l’avantguarda, amb informació del temps d’espera i més accessibilitat als professionals mèdics” mitjançant tecnologies d’IA, va explicar Gaby Masfurroll, que va afegir que “passarem a tenir millors espais i incorporarem nous equips mèdics”. Amb tot, va assenyalar que “amb aquesta transacció consolidem la nostra hegemonia com el primer grup hospitalari privat de Lleida” i va valorar que un dels principals beneficis serà reduir els temps d’espera per a una visita amb l’especialista.
Els nous espais assistencials, que ocuparan 1.300 m², permetran alliberar-ne d’altres a l’actual clínica per crear una nova àrea quirúrgica –duplicant l’actual–, ampliar la farmàcia hospitalària amb una sala blanca per a la unitat d’assajos clínics i doblar l’espai de boxs i hospitals de dia d’Urgències. La previsió és arribar a un augment del 22% de l’activitat. Amb aquesta actuació, el grup Mi haurà invertit uns 20 milions en el centre. “Quan vam arribar, l’objectiu era que pacients de Lleida no haguessin d’anar a Barcelona i ara hi ha gent de Barcelona que ve aquí”, va subratllar Gabriel Masfurroll. Mi NovAliança té una plantilla pròpia de 297 persones i mig miler comptant-hi els professionals externs, entre els quals, un centenar de metges.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va agrair als propietaris de la clínica la seua “aposta per la ciutat”. Va afirmar que “disposar de serveis mèdics d’alta qualitat contribueix a enfortir la capitalitat de Lleida”.
Projecte a càrrec del prestigiós arquitecte Ramon Sanabria
Gabriel Masfurroll va detallar que el reconegut arquitecte lleidatà Ramon Sanabria, autor de projectes com l’auditori Enric Granados, dissenyarà l’ampliació de la clínica a l’antic Frontó. Es tracta d’un edifici catalogat per la seua rellevància des que va ser inaugurat el 1942. Va acollir una pista de pilota basca, un cine, una pista de bitlles i una sala de ball fins al 1961, quan va passar a mans de Muebles Tarragona, que anys després va fer pas a Muebles Expo Mobi fins que el 2014 es va transformar en el supermercat Condis.