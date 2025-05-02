SANITAT
Activen el protocol preventiu en una escola de Lleida per un cas de meningitis
Salut inicia el tractament per prevenir contagis als companys de classe i familiars amb qui va tenir més contacte. No ha estat necessari aïllar ningú
Un cas de meningitis bacteriana en un alumne de primer d’ESO del col·legi Claver ha obligat el departament de Salut a activar el protocol de tractament preventiu amb antibiòtic als companys i persones del nucli familiar que van passar més hores amb ell.
Fonts del centre van confirmar aquesta situació i van indicar que el protocol s’ha aplicat als que van estar un mínim de vint hores en contacte estret amb ell durant els dies anteriors. Van detallar que això no afecta l’activitat escolar d’aquests alumnes, que tant dimarts com dimecres van acudir a classe amb normalitat.
De fet, l’Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària destaca al seu web que en aquests casos “al centre escolar no s’han de prendre mesures especials, i es pot continuar amb les activitats de forma habitual” i que “el risc de contreure la malaltia és baix per als contactes escolars”.
Una portaveu de Salut va remarcar que no ha estat necessari aïllar els companys de classe de l’afectat, sinó només iniciar el tractament preventiu. Pares d’alumnes van ratificar que tots els integrants de la classe de l’afectat estan en tractament profilàctic.
Van afegir que dimarts el centre va enviar un correu electrònic a totes les famílies explicant la situació i instant totes les persones que van estar en contacte amb l’alumne diagnosticat de meningitis a anar al seu Centre d’Atenció Primària (CAP) de referència perquè els prescriguin el tractament preventiu, que consisteix a prendre una pastilla o un xarop cada dotze hores durant dos dies.
La meningitis es caracteritza per la inflamació aguda de les membranes (denominades meninges) que recobreixen el sistema nerviós central (cervell i medul·la espinal). El germen meningocòccic s’encomana per contacte directe amb les secrecions nasals o faríngies d’una persona infectada. Moltes persones porten aquest germen al nas i el coll sense tenir cap indici de malaltia, mentre que d’altres poden presentar símptomes greus.
Cada any se’n diagnostiquen uns 170 a Catalunya
La societat Espanyola de Neurologia afirma que en tot l’Estat se solen detectar cada any al voltant d’un miler de casos de meningitis, dels quals només el 10% acaben resultant greus. A Catalunya se’n declaren uns 170 d’anuals i, d’aquests, entre cinquanta i seixanta són causats per bacteris.
Qualsevol persona és susceptible de contreure meningitis, malgrat que els grups de més risc són els nens menors de 5 anys, sobretot quan no han estat vacunats, i també els joves d’entre 15 i 24 anys.Els primers símptomes es poden confondre amb els processos infecciosos comuns, especialment en adolescents i joves. Una pista que pot indicar que es tracta de meningitis és que els símptomes apareguin de forma brusca, amb febre alta, mal de cap intens, rigidesa al coll, nàusees, sensibilitat a la llum i confusió, que poden progressar ràpidament.
En nens, un altre dels signes que poden ser indicatius d’aquesta malaltia són l’aparició de petèquies, és a dir, de petites taques de color roig o morat que normalment apareixen primer al tors i, en poc temps, s’estenen per la resta del cos.