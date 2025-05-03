SUCCESSOS
Un intoxicat lleu a causa d’un incendi en un gimnàs
A la zona de l’spa, per un curtcircuit
Una persona va haver de ser atesa ahir per inhalació de fum a causa d’un petit incendi al gimnàs Viding Ekke de Lleida, a l’avinguda Alcalde Rovira Roure. La persona va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova. Encara que en un primer moment es va parlar de dos intoxicats, fonts del gimnàs van assegurar que es tractava d’un únic afectat, concretament un treballador de manteniment del centre, que després de ser atès primer al lloc de l’incident va ser traslladat, per precaució, al centre hospitalari. Segons les mateixes fonts, va rebre l’alta poc temps després.
L’incendi va tenir lloc a les 8.30 a la zona de l’spa quan, pel que sembla, un curtcircuit va provocar el contratemps al sostre d’una de les sis cabines que hi ha, la qual cosa va produir un considerable núvol de fum, per la qual cosa es va requerir la presència dels Bombers. Alguns usuaris del centre van contactar amb aquest diari assenyalant que feia dies que havien notat olor de cremat.
Des del gimnàs es va indicar que la zona de l’spa romandria tancada durant tot el cap de setmana i que la reobertura seria aquest dilluns o, a tot estirar, dimarts.