ORDENANCES
La Paeria admet que no podrà sancionar la mendicitat al carrer
El govern de la Paeria va admetre ahir que “hem detectat” que “hi ha una sentència que no permet ni prohibir ni sancionar” la mendicitat, per la qual cosa “estem valorant com es recull aquest aspecte” dins de la nova ordenança sobre civisme. Així ho va manifestar ahir la tinenta d’alcalde responsable de Seguretat, Cristina Morón, després que ERC assenyalés en un comunicat que el seu grup “ha aconseguit que el govern accepti la nostra proposta de no sancionar la mendicitat, ja que la jurisprudència i diverses sentències han declarat nul·la aquesta prohibició”.
ERC va sol·licitar paralitzar la modificació de l’ordenança i obrir “un debat polític profund” per aprovar abans el Pacte per al Civisme, que no s’ha presentat públicament. El portaveu adjunt del grup, Juanjo Falcó, va assenyalar que “no es pot modificar una norma tan rellevant per a la vida col·lectiva sense abans debatre a fons quin model de convivència volem, quins valors compartim i com garantim els drets de tots”.
Morón va replicar que “en cap cas no aturarem el procés”. Va indicar que és “un treball que estem fent des de fa molts mesos”, i que han donat més temps a l’oposició per analitzar la proposta i que estan analitzant les seues aportacions.
A més, va dir que els mecanismes per poder aplicar l’ordenança comporten “un element punitiu”.