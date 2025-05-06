TEMPORAL
Danys per la pluja al carrer Almeria de Lleida i més pedra a Noguera i Pallars Jussà
El xàfec va provocar filtracions a la calçada i es va tallar parcialment per precaució. Obren comportes a la Mitjana i reporten granís a Isona, Tremp i Camarasa
La tempesta d’aigua i granís que va caure diumenge passat a la capital i bona part de les comarques del pla de Lleida va deixar carrers inundats i afectacions en finques agrícoles, però els danys més greus es van registrar a la xarxa de canonades del carrer Almeria de la capital, que es va tallar parcialment per seguretat. També es van obrir les comportes del parc de la Mitjana per deixar anar primer 45 metres cúbics per segon, encara que a la nit el cabal del riu Segre va pujar a 100 i la Guàrdia Urbana va tancar tots els accessos a la canalització. Així mateix, la pedra va tornar a caure ahir a la tarda en municipis del Pallars Jussà i la Noguera.
Sobre els danys al carrer Almeria de Lleida, fonts solvents van informar que el seu col·lector no va arribar a rebentar-se, però la càrrega d’aigua que va haver de suportar durant el xàfec va provocar que es filtrés entre la canonada i el paviment, la qual cosa va provocar danys a la calçada a la zona pròxima al cementiri. L’afectació no va generar problemes en el subministrament d’aigua potable. D’altra banda, ahir es van netejar els embornals de la rotonda de la Gran Via dels Mangraners, a Torre Salses, que es va inundar diumenge a l’estar tapats a causa de la vegetació i el fang.
D’altra banda, la Paeria va presentar el projecte per a la nova xarxa de clavegueram del carrer Ronda de l’entitat municipal descentralitzada de Raimat. Preveu construir un nou col·lector amb més capacitat i modificar el traçat, la qual cosa permetrà edificar nous habitatges al carrer Estació.
En paral·lel, al Pallars Jussà es van reportar calamarsades també ahir als municipis d’Isona i Conca Dellà i Tremp, mentre que a la Noguera van resultar afectats Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, l’Ametlla de Montsec i Fontllonga i Ametlla. Val a recordar que diumenge també hi va haver tempestes d’aigua i granís en finques agrícoles del Segrià i el Pla d’Urgell i ahir es van analitzar els danys (més informació a la pàgina 26). Així mateix, ahir també hi va haver nevades en diversos punts del Pirineu, com per exemple al Montsent de Pallars.
Oliana i Rialb alliberen fins a 7 hectòmetres diaris d’aigua
El desglaç segueix omplint els pantans i en alguns casos com en el del Segre obliga a laminar aigua al rondar l’acumulada al 100% de les reserves de l’embassament. Tant Oliana com Rialb es troben per sobre del 90% de la seua capacitat i ahir deixaven anar uns 80 metres cúbics d’aigua per segon, la qual cosa equival a uns set hectòmetres cúbics al dia. A la Noguera Ribagorçana, Escales, Canelles i Santa Anna estan al 91, al 77 i al 80% de la seua capacitat, respectivament, en part, gràcies a les aportacions procedents del pantà de Barasona, que lamina cabals des de fa setmanes. A la Noguera Pallaresa, Talarn està al 100%; Terradets, al 99, i Camarasa, al 85% de la seua capacitat. La pluja, d’altra banda, manté la necessitat d’aigua per a cultius molt baixa.