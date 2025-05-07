TRANSPORTS
Enèsim matí de retards en l’alta velocitat per dos noves incidències
Amb afectació a Lleida i la Moncloa invertirà 15 milions a millorar la senyalització
L’enèsima incidència a la via de l’alta velocitat va provocar ahir retards generalitzats als trens amb sortida des de Barcelona des de primera hora fins al migdia i va afectar diversos combois amb parada a Lleida. Concretament es van registrar dos incidències, la primera va ocórrer a les 6.10 hores quan es va produir una sortida d’eix d’un tren buit que sortia del taller de Can Tunis, a Barcelona, mentre que l’altra va passar a la infraestructura de l’Arboç, en el Baix Penedès, a les 7.05 hores. Aquestes van provocar que els trens que en aquell moment estaven en circulació haguessin de limitar la velocitat, mentre que els que estaven pendents de sortir de Barcelona van patir demores de diverses hores que van obligar a recol·locar viatgers. La Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya va informar que l’Avant Lleida-Barcelona de les 7.05 va arribar a la capital catalana amb 31 minuts de retard i el que sortia a les 8.10 va tenir una demora de 10 minuts. Altres trens van patir retards com l’Alvia cap a la Corunya, que havia de parar a Lleida a les 10.13 i no ho va fer fins a les 14.00 hores. La circulació es va començar a normalitzar al migdia, però amb demores d’aproximadament quinze minuts.
Aquesta incidència va passar després que aquest dilluns un robatori de cable a Toledo provoqués retards generalitzats en tota la línia de l’alta velocitat.
Paral·lelament, el ministeri de Transports invertirà 15,48 milions en les obres de millora per renovar els sistemes de senyalització del tram d’alta velocitat entre Lleida i Madrid per millorar-ne el rendiment.