SANITAT
Estudi per radiografiar la salut de 4.000 lleidatans durant vint anys
Dels CAP Eixample i Primer de Maig, els faran proves de seguiment cada cinc
El projecte estatal IMPaCT té l’objectiu de radiografiar l’estat de salut de 200.000 persones de 16 a 79 anys, elegides a l’atzar, i veure la seua evolució durant 20 anys, practicant-los proves mèdiques cada 5. A Lleida es preveu reclutar 4.000 voluntaris usuaris dels CAP Eixample i Primer de Maig. Ara per ara ja han acceptat 452.
Radiografiar l’estat de salut de 4.000 lleidatans durant 20 anys a través de proves mèdiques i extensos qüestionaris cada 5 per intentar establir patrons que permetin desenvolupar en el futur medicina predictiva i preventiva. Aquest és l’objectiu del projecte IMPaCT, impulsat per l’Institut de Salut Carlos III i desenvolupat per l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP), que preveu reclutar de forma aleatòria 200.000 persones d’entre 16 i 79 anys a tot l’Estat, 24.000 de les quals a Catalunya, 4.000 a Lleida.
A la capital del Segrià, el programa se circumscriu a usuaris dels CAP Eixample i Primer de Maig, elegits a l’atzar i als quals truquen, els expliquen el projecte i aquests decideixen participar-hi o no, de forma voluntària. A Lleida, el reclutament va començar el juny de l’any passat i de moment ja han acceptat 452 (i 2.666 en el conjunt de Catalunya), va indicar Marina Esquerra, coordinadora del projecte IMPaCT a Catalunya.
Als participants se’ls sotmet a una sèrie de proves, repartides en tres dies, com una analítica sanguínia, espirometria, prova d’esforç, ITB (prova índex turmell-braç, que compara la pressió arterial de les dos extremitats), ecografia, electrocardiograma, monitoratge de la pressió durant 24 hores i un estudi de metalls pesants a les ungles dels peus, entre d’altres. Totes les dades són confidencials, però si donen el seu consentiment, en el cas que el resultat d’alguna prova surti alterat es comunica al seu metge perquè iniciï tractament o sigui derivat a un especialista, si és necessari. També han de respondre qüestionaris extensos i detallats sobre assumptes sanitaris i hàbits de vida.
Tant proves com qüestionaris es repetiran cada cinc anys, fins a arribar als vint. En aquest sentit, Esquerra va assenyalar que “durant aquest temps, alguns aniran desenvolupant malalties al llarg dels anys i podrem mirar si tenen alguns biomarcadors diferents dels de la resta de la població per establir patrons i fer medicina preventiva”. “La idea és ajudar la salut del futur”, va subratllar.
“Lleida, un dels territoris de l’Estat amb millor resposta ciutadana”
Josep Basora, director de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària i investigador principal del projecte IMPaCT, va afirmar que “Lleida és un dels territoris on el projecte està tenint millor acollida a tot l’Estat per part de la ciutadania”. “Volem aconseguir 4.000 persones a Lleida en cinc anys, però potser tardem una mica més. La fase inicial és de 800”, va assenyalar, i va apuntar que encara que les proves i qüestionaris als voluntaris es practicaran cada 5 anys, a nivell intern efectuaran un seguiment anual.
Basora va incidir que es tracta del “primer gran estudi d’aquest tipus que es porta a terme a Catalunya i a l’Estat” i va relatar que en altres països sí que en disposen des de fa temps. Per exemple, va citar Alemanya, Anglaterra o els Estats Units. Va remarcar que pretenen veure com evolucionen els participants i quines malalties comunes desenvolupen, així com estudiar l’efecte que han tingut diferents qüestions. “Disposar d’informació sobre les freqüències de les malalties en les persones i els factors que s’associen a tenir-les, no només sanitaris, sinó també d’estil de vida, socioeconòmics, d’autonomia en la vida diària, del lloc on siguin o de les variacions climàtiques i atmosfèriques”, va postil·lar.
«Si puc ajudar a millorar la salut general, perfecte»
Junaisy Camala té 20 anys, és originària de Guinea-Bissau però porta des dels 11 a Lleida i és una de les voluntàries del projecte. “Em van trucar, però s’hi va posar la meua mare i em va explicar que li havien dit si volia participar en l’estudi. Ho vaig pensar, i quan em van tornar a trucar vaig dir que sí”, va explicar ahir, just abans de començar al CAP Eixample un test d’esforç, controlat per Júlia Buira i Lucía Cortés, nutricionistes i tècniques de l’estudi. “És el tercer dia que vinc. M’han fet moltes proves i qüestionaris molt complets, amb preguntes sobre la meua salut, però també d’hàbits i altres coses”, va detallar.
Considera “molt interessant” poder formar part d’aquesta investigació, encara que reconeix que sent una mica de vertigen al pensar que estarà controlada durant vint anys. Va destacar que va decidir acceptar d’una banda, “per saber com estic de salut, perquè no solc anar al metge, a tot estirar una vegada a l’any. Encara que estic bé, abans jugava a handbol, ara vaig al gimnàs...”. I d’altra banda, perquè “si puc ajudar a millorar la salut en general, perfecte”. Així mateix, va confessar que al principi va tenir “una mica de por perquè vaig pensar que em poden trobar alguna cosa, però després vaig reflexionar que si és així, millor que ho detectin a temps”.