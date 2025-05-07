SUCCESSOS
Un jove de 25 anys assetja dones i ataca urbans amb un punxó a Lleida
Va passar aquest dimarts a l’avinguda de les Garrigues, a Cappont. L’individu va ser arrestat i dos agents van resultar ferits
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir ahir al matí un home de 25 anys a Cappont acusat d’assetjar sexualment dones i agredir policies, als quals va intentar clavar un punxó. Dos policies van resultar ferits. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes d’assetjament, assetjament sexual i atemptat contra l’autoritat.
Va passar cap a les 11.00 hores a l’avinguda de les Garrigues, a Cappont, quan pel que sembla un individu va increpar, va perseguir i va assetjar sexualment una dona que treballa en un establiment del mateix carrer. La dona es va refugiar al local i una companya va alertar la Guàrdia Urbana.
Fins al lloc van acudir diverses patrulles, que van localitzar el sospitós, que es va mostrar molt alterat. Posteriorment, va treure un punxó que portava amagat i va intentar atacar els policies. Tot seguit, va agafar un maó i va amenaçar de llançar-los-hi. Els agents van aconseguir reduir-lo tot i que l’home s’hi va resistir i va colpejar els policies, dels quals dos van resultar ferits.
Els agents es van entrevistar amb les requeridores que van denunciar que feia diversos dies que l’individu les increpava, les seguia i els feia comentaris de caràcter sexual. També van explicar que es posava davant l’establiment amb actitud desafiadora, les insultava i proferia expressions obscenes. Davant d’això, l’home va ser arrestat per dos delictes d’assetjament –un dels quals de caràcter sexual– i un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat. El punxó tenia uns 20 centímetres.
L’arrestat passarà pròximament a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Lleida. Pel que sembla, aquesta no seria la primera vegada que agredeix policies i ha estat investigat per mossegar un agent a Alcarràs, segons van apuntar fonts solvents.