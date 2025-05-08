ARRENDAMENTS
El preu dels lloguers a la ciutat de Lleida ha augmentat un 50% durant l’última dècada
Ha passat dels 375 € del 2014 als 562 € de finals del 2024 i a la província l’increment és del 44%
Els lloguers a Lleida ciutat són un 49,9% més cars ara que fa deu anys. Així ho constaten les dades del departament d’Habitatge, que mostren que el 2014 el preu mitjà a la capital era de 375,19 euros, mentre que l’última xifra publicada, que és de finals de l’any passat, se situava en els 562,57 euros. Un augment que també s’ha notat en el conjunt de la demarcació, en la qual els arrendaments han passat dels 347,38 euros als 502,85 euros en el mateix període, la qual cosa és un 44,7% més.
Per comarques, l’increment és generalitzat, però destaquen per sobre de la resta l’Alt Urgell i el Pallars Jussà. A la primera els preus han passat dels 351,99 euros de mitjana de fa 10 anys als 558,85 actuals, un 58,7% més, mentre que al Jussà la pujada és del 52,6%, dels 267,06 als 407,8 €. A l’altre extrem està, curiosament, la Val d’Aran, que registra la menor pujada de les comarques lleidatanes un 33,2%. El 2015 els seus lloguers eren de 510,84 euros, mentre que ara són de 680,47.
El segueix les Garrigues, on l’increment ha estat del 37,8% (dels 309,45 als 426,51 euros), la Segarra amb un 39% (dels 300,28 als 417,55 euros) i l’Alta Ribagorça (dels 299,52 als 422,59 €) i la Noguera (dels 296,87 als 418,78 €), ja que en ambdós l’augment ha estat del 41%.
Al seu torn, al Segrià (amb un preu mitjà actual de 546 €); Pla d’Urgell (469,47 €); Pallars Sobirà (449,17 €); Urgell (445,32 €); i Solsonès (430,21 €), l’augment del lloguer durant aquesta última dècada oscil·la entre el 45% i el 48%.
Sobre aquesta pujada, el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, Josep Maria Esteve, ho atribueix al fet que “veníem d’uns lloguers molt baixos per al que és Lleida i província i la pujada que hi ha hagut l’última dècada ha estat per adaptar els preus a la realitat del mercat”. Un fet a què cal sumar l’alta demanda que hi ha actualment pel lloguer “per les dificultats que suposa per comprar un habitatge”.
Per aquest motiu, Esteve preveu que en el futur el preu no augmentarà com fins ara, “sinó que s’estabilitzarà perquè ara ja estan al preu real de mercat”.
Cedeixen 226 solars municipals per a habitatge
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que 226 ajuntaments han posat a disposició del Govern fins a 665 solars per construir més de 21.289 habitatges de lloguer assequible. El 25% estarà reservat per a menors de 35 anys i el 8% per a persones en risc de vulnerabilitat. D’altra banda, el sindicat UGT ha creat una plataforma online per consultar l’evolució dels lloguers per municipis.