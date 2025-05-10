CIÈNCIA
La investigadora García Carrizo: “Es pot viure amb 10 litres d’aigua al dia per persona”
Va simular viure a Mart durant dos setmanes. Ho explica a més de 1.200 escolars a la UdL per incentivar la figura femenina en la ciència
La missió Hypatia II va portar aquest febrer nou científiques i investigadores espanyoles a una estació experimental al desert de Utah, el Mars Desert Research Station, per simular com seria viure a Mart durant dos setmanes. Una d’elles, Jennifer García Carrizo, va assistir ahir al Mercat de Tecnologia que es va celebrar a la Universitat de Lleida (UdL) per explicar la seua experiència a més de 1.200 alumnes de Primària, Secundària, Batxillerat i FP.
“Vam estar aïllades amb retards de 20 minuts en les comunicacions, ens vam posar vestits de protecció que pesen 15 quilos per sortir a l’exterior, vam menjar aliments deshidratats i vam restringir l’aigua fins a comprovar que es pot viure amb 10 litres al dia per persona”, va assenyalar la investigadora de la Universitat Rey Juan Carlos. Així mateix, com a comunicadora científica de la missió, García Carrizo està desenvolupant un tour virtual de la base nord-americana que espera estrenar a finals d’aquest any.
L’objectiu d’Hypatia II és triple: “Simular i assajar protocols per tenir un coneixement previ quan es vagi a Mart, fomentar el compromís amb la sostenibilitat i visibilitzar la importància de la figura femenina en la ciència, ja que només el 3% de les persones que han sortit fora d’una nau a l’espai són dones i només som l’11% en les carreres científiques i tecnològiques,” va afirmar García Carrizo.
Els alumnes que dels diferents centres van presentar 40 projectes que han treballat durant el curs al campus de Cappont, i aquest any van participar-hi alumnes de Primària per primera vegada.
Els de cinquè de l’escola Espiga, per exemple, “hem construït filtres de sorra per entendre com funcionen les depuradores, hem observat les pluges dels últims anys i estudiat com afecta el canvi climàtic”, van explicar Mariona, Blau, Marc, Marcel, Miquel, Joan i Andreu, alguns dels alumnes.
D’altra banda, la jornada es va completar amb les xarrades de la meteoròloga Gemma Puig i del professor d’enginyeria ambiental Xavier Flotats, així com amb 23 tallers sobre ús de drons, intel·ligència artificial o ciberseguretat.