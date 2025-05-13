URBANISME
Les obres de reforma de Ferran no paren malgrat ser festiu
Les obres per reformar la rambla Ferran han d’estar acabades a finals d’aquest mes i ahir operaris treballaven col·locant les noves rajoles de la vorera, que ha doblat l’amplada, malgrat ser festiu local. La reforma va començar el novembre passat i afecta el tram més pròxim a l’Eix Comercial entre els carrers Anselm Clavé i Riquer. L’obra consisteix, a més d’ampliar la vorera, a reduir un carril de circulació i anivellar la calçada amb el passeig central.