Un lladre es queda tancat en un furgó de paqueteria a Lleida
Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Lleida el va arrestar al carrer Pius XII a l’obrir el vehicle
Lladre tancat. Així es podria descriure la situació que va viure ahir un individu que va ser arrestat per la Guàrdia Urbana de Lleida al carrer Pius XII. Va ocórrer entre les 14.30 i les 15.00 hores, quan la Policia Local va rebre un avís que li comunicava que un individu havia quedat atrapat a l’interior d’una furgoneta de repartiment de paqueteria i estava picant a les parets del vehicle.
Una patrulla va acudir fins al lloc i va comprovar que el pany estava forçat i que se li havia tancat la porta. Quan van aconseguir alliberar-lo, els agents van procedir a detenir-lo com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en interior de vehicle.
L’individu no va facilitar les seues dades als policies, que el van traslladar a la comissaria per provar de procedir a la identificació i per posar en marxa les diligències d’investigació que posteriorment serien remeses al jutjat de guàrdia per a la seua tramitació.
En un altre ordre de coses, una dona de 48 anys va patir ferides de caràcter lleu al ser atropellada per un vehicle en la intersecció entre els carrers Pallars i Alfred Perenya, al Clot de les Granotes, va informar la Guàrdia Urbana. La ferida va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova.