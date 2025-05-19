Educació proposa retirar el concert educatiu a 155 línies per al pròxim curs
La consellera Niubó diu que "no es tanquen" grups públics i que garanteixen la baixada de ràtios
La consellera d’Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat aquest dilluns que el departament ha proposat de retirar el concert educatiu a 155 línies a Catalunya de cara al pròxim curs 2025-2026: 101 d’Educació Infantil de segon cicle, 44 de Primària i 10 d’ESO. "És una primera proposta de revisió dels concerts. Aquesta revisió no és una mesura excepcional, és una eina de gestió del sistema que està prevista legalment i aquesta és tan sols la primera", assenyala en la seua compareixença a la Comissió d’Educació i FP del Parlament.
Niubó assegura que els concerts es revisen dos vegades a l’any i fonts del departament han assenyalat que els motius per proposar la retirada del concert a aquestes 155 línies és per diferents factors, com no arribar a la demanda o segregar per sexe.
La consellera ha defensat la coeducació i l’educació mixta i afirma que no renovaran els concerts de centres que segreguen: "No podem ni volem sostenir amb recursos públics cap projecte que contradigui un principi democràtic, un principi d’igualtat tan fonamental." D’altra banda, ha assenyalat que en aquest curs 2024-2025 s’han incorporat al sistema educatiu català 74.328 alumnes nous fora del període de matrícula ordinària –fet que es coneix com a matrícula viva–, el que en suposa 11.000 més que el curs passat.
Planificació de l’oferta
Quant a la planificació de l’oferta per al pròxim curs, ha assenyalat que entre octubre i febrer s’han reunit 160 taules de planificació local, i s’han mantingut 225 reunions en municipis per a "escoltar-los, compartir diagnòstics i construir acords". Assenyala que el pròxim curs parteix d’un context de descens demogràfic, amb una previsió de 1.252 alumnes menys en P3 i 5.194 menys en 1r d’ESO, però que el departament veu aquesta situació en una oportunitat per reduir ràtios, sense "cap tancament".
Ha recordat que el departament preveu oferir el pròxim curs 2.076 grups de P3 a l’escola pública i 931 en la concertada, i 1.887 grups públics de 1r d’ESO i 947 concertats, i que amb aquesta planificació "s’han pogut evitar fins 63 tancaments de grups". "No tanquem grups públics i baixem ràtios de manera generalitzada. Mantenim així l’oferta escolar pública, de proximitat i assegurem millors condicions d’atenció educativa i de treball per als professionals del sistema", defensa.
Planificació a mitjà i llarg termini
Niubó ha afirmat que fa setmanes que la conselleria treballa en un projecte de planificació a mitjà i llarg termini, ja que creu que és necessari dotar d’estabilitat el sistema educatiu de Catalunya i que "el curt termini debilita i dona lloc a oportunismes". "Necessitem una planificació amb un horitzó de 5 o 10 anys que ens permeti enfrontar reptes que ja tenim, com l’arribada d’alumnes nous o la baixada de la natalitat,", i crida a treballar-lo al costat dels ajuntaments, comunitat educativa, serveis territorials i grups parlamentaris.
A més, ha assegurat que el Govern ha reactivat la creació de places publiques en l’etapa educativa de 0 a 3 anys, després d’"un període d’inactivitat difícil d’entendre".