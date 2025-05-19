Estrangeria diu prou: vaga a Lleida per denunciar el “col·lapse del sistema”, que anirà a pitjor
El personal s'ha plantat aquest dilluns davant de la subdelegació del govern per la sobrecàrrega, la precarietat i una gestió que deixa milers de persones desemparades
Una quarantena de treballadors de l’oficina d’Estrangeria de Lleida, representants sindicals i membres d’entitats socials i partits polítics es van concentrar ahir davant la subdelegació del Govern central per denunciar el col·lapse d’aquest servei per la falta de personal, la qual cosa provoca importants demores en la tramitació dels expedients perquè persones de fora d’Espanya puguin obtenir un permís de treball i regularitzar la seua situació.
Una protesta que va ser convocada per CCOO i la CGT i en el marc d’una vaga de dos hores dels treballadors de l’oficina d’Estrangeria, que porten “mesos i anys” avisant d’aquesta situació. En aquest sentit, van subratllar que dels 32 treballadors que hi hauria d’haver per a aquest servei a Lleida, actualment només n’hi ha 14.
La delegada de CCOO de l’Administració de l’Estat a Lleida, Bárbara Primo, va destacar que actualment “els tràmits que normalment es tardava tres mesos a fer ara costen quatre, cinc o fins i tot sis per la falta de personal, cosa que provoca que els treballadors pateixin una sobrecàrrega laboral que els impedeix fer bé la seua feina i estem farts, estem a prop del col·lapse del sistema”. Una situació que temen que podrà anar a pitjor amb l’entrada en vigor a partir d’avui del nou reglament, que redueix de 3 a 2 anys d’estada el termini per sol·licitar aquests tràmit, “que no podem complir, precisament, per la falta de personal a Lleida i a l’Estat”.
Primo també va denunciar que des de l’administració de l’Estat l’única resposta ha estat anunciar que incorporaria 54 nous treballadors a les oficines catalanes, “però només 3 se centrarien a atendre els casos de Lleida i, a més, des de Barcelona”. Per això, Primo va dir que continuaran denunciant aquesta falta de recursos i la precarietat laboral “el temps que calgui”.