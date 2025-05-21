SUBMINISTRAMENTS
Tallen la llum ‘punxada’ en vuit pisos d’un bloc de la plaça Josep Solans, al Centre Històric de Lleida
Endesa inutilitza les connexions il·legals amb el suport dels Mossos d’Esquadra. La Paeria farà un seguiment dels afectats perquè es donin d’alta del servei
Operaris d’Endesa van tallar ahir al matí la llum a vuit pisos del número 3 de la plaça Josep Solans, al Barri Antic, al detectar que feia temps que estava punxada. Els tècnics de la companyia van accedir a l’immoble escortats per un important dispositiu dels Mossos d’Esquadra, que va comptar amb almenys quatre furgonetes de l’ARRO, per inutilitzar les connexions il·legals a la xarxa elèctrica. L’operatiu, que va començar al voltant de les 10.00 hores, va finalitzar sense incidents.
Val a recordar que en aquesta plaça s’han produït diversos incidents, un dels quals el passat mes de febrer quan veïns van atacar policies en un incident que es va saldar amb tres detinguts i tres agents dels Mossos ferits.
Per la seua part, la Paeria va emetre ahir a la tarda un comunicat en el qual afirma que atendrà les famílies dels habitatges que han estat afectats pel tall en el subministrament elèctric. “La companyia Endesa ha actuat aquest matí [per ahir] en aquest edifici després de detectar connexions fraudulentes de la línia”. A més, va explicar que “els Serveis Socials municipals faran el seguiment de la situació de les famílies que ho necessitin” i “informaran les famílies en seguiment dels passos que seguir per donar-se d’alta en el subministrament elèctric”. També hi haurà un “acompanyament perquè puguin sol·licitar l’informe de vulnerabilitat, quan sigui pertinent, per presentar-lo a la companyia subministradora i gestionar el restabliment del servei”.
L’ajuntament va recordar que “la Llei 24/2015 de pobresa energètica protegeix les famílies vulnerables dels talls de serveis bàsics i requereix que se sol·licitin els informes corresponents per rebre aquests ajuts”. Finalment, va informar que estan “amb les famílies afectades i treballarà per garantir que rebin el suport necessari per regularitzar la seua situació i assegurar el subministrament elèctric com més aviat millor”.
Endesa va detectar l’any passat 571 fraus en el subministrament elèctric a les comarques de Lleida, el doble que el 2023 (282). Gairebé la meitat de l’energia defraudada a Lleida l’any passat (47,8%) obeïa a connexions il·legals per als cultius de marihuana.