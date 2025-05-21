BARRIS
Veïns de la Zona Alta de Lleida, contra la nova zona blava
Un total de 361 places d’aparcament gratuït passaran a ser de pagament a partir de l’1 de juny
L’associació de veïns de Joc de la Bola va mostrar aquest dimarts novament el seu rebuig a la decisió de l’ajuntament que 361 places d’aparcament gratuït passin a ser de pagament a partir de l’1 de juny, tal com va avançar aquest diari. Concretament, aquestes passaran a ser baixa rotació (zona verda) i seran als carrers Joc de la Bola, Segòvia, Segrià, Cristòfol de Boleda, Pintor Morera i Galícia, Onze de Setembre, Sant Hilari, Ermengol IV, Tamarit de Llitera i Baró d’Eroles.
El president veïnal, Antoni Vila, va assenyalar que ahir ja van veure com el consistori senyalitzava algunes d’aquestes noves places i que, “sens dubte, avui [per ahir] és un dia trist”. Va recordar que “ja vam mostrar-hi el nostre rebuig des d’un principi i esperàvem que la Paeria compensés el barri amb alguna inversió, però no han fet res i sembla que només ens volen per recaptar”.
Vila va lamentar que “som dels pocs barris sense serveis, portem molts anys esperant que facin el Parc de les Arts al solar d’Alcalde Pujol i equipaments com el velòdrom o les piscines municipals, on ara hi ha un gimnàs, ja no són per als veïns”.
Per tot plegat, Vila va criticar que “la sensació al barri és d’abandó per part de la Paeria, esperàvem un altre tracte i no ens prenen seriosament”.