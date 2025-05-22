TRIBUNALS
A judici per abusar sexualment d’una nena que era amiga de la seua filla
Va succeir a Vielha i la Fiscalia sol·licita una condemna de sis anys de presó
La Fiscalia sol·licita una condemna de sis anys de presó i uns altres sis de llibertat vigilada per a un home acusat d’abusar sexualment d’una nena, amiga de la seua filla. Els suposats abusos haurien tingut lloc l’any 2019 a Vielha i està previst que el judici se celebri el proper dijous dia 29 de maig a l’Audiència de Lleida. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció 1 de la capital de la Val d’Aran.
Els fets van tenir lloc, segons l’escrit del Ministeri Públic, el juny del 2021 quan l’acusat amb la seua filla i una amiga d’ella van acudir a una sala de bitlles i “de manera sorprenent va fer diversos tocaments” a l’amiga. Posteriorment, van acudir al domicili familiar, on l’acusat presumptament va aprofitar que l’amiga es va quedar a dormir per fer-li tocaments de nou.
Per tot plegat, la Fiscalia considera que l’home és autor d’un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys i sol·licita que se li imposi una condemna de sis anys de presó i uns altres sis de llibertat vigilada. També que es dicti una ordre d’allunyament de 500 metres i de prohibició de comunicació amb la víctima per un període de 12 anys, i que no pugui exercir treballs o activitats amb menors durant deu anys més respecte a la condemna que se li imposi.
Així mateix, en concepte de responsabilitat civil, el Ministeri Públic sol·licita que indemnitzi la víctima amb 7.000 euros pels danys morals ocasionats.
D’altra banda, l’Audiència va condemnar dijous passat en un judici de conformitat un home a tres anys i nou mesos de presó i a uns altres cinc de llibertat vigilada per abusar de la seua filla menor d’edat, exhibir-se davant d’ella, tenir pornografia infantil i maltractar-la, com va avançar SEGRE.
Tanmateix, la pena va quedar suspesa durant cinc anys condicionat al fet que no torni a delinquir durant aquest termini, pagui una multa de 1.638 euros, indemnitzi la víctima amb 6.000 euros i superi un programa d’educació sexual. Va ocórrer a Balaguer i la víctima va dir que li passava des que tenia vuit anys.