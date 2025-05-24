L'Ajuntament de Lleida ha formalitzat un crèdit de 5 milions per a recintes esportius i carrers
L’ajuntament ha formalitzat un crèdit de 4.950.000 euros per finançar diverses actuacions en instal·lacions esportives, a la via pública i per a la Guàrdia Urbana. La partida més important, 2,5 milions d’euros, es destinarà a la renovació d’equipaments esportius, en el marc del pla de posar al dia en tres anys el mig centenar d’instal·lacions de la ciutat amb una inversió superior a 6 milions.
La segona, d’1,6 milions, està prevista per a accions de millora dels carrers, als quals cal sumar 250.000 euros per instal·lar un nou parc infantil inclusiu. Per a la Guàrdia Urbana, hi ha mig milió d’euros per adquirir equips d’última tecnologia. El grup d’ERC va criticar aquesta operació a l’entendre que es finança amb un crèdit actuacions que no són inversions reals, sinó de manteniment. A més, va destacar que el crèdit té dos anys de carència, amb els quals interessos i amortització es començaran a abonar en el pròxim mandat i es prolongaran fins al següent.
D'altra banda, el govern va destacar que ha reduït el deute municipal en 15,4 milions en un any, fins a deixar-lo en 120,2 milions a finals del 2024. La tinenta d'alcalde Carme Valls va destacar "la bona gestió" i que els ingressos corrents van assolir els 212,6 milions, 17,5 més.