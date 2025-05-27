Lucía Herrera, Doctora en Psicologia: “Educar en l’ús de la tecnologia correspon a les famílies”
"Tenim alumnes que són usuaris digitals, però no tenen alfabetització digital", explica la presidenta de la Conferència de Degans d’Educació
La presidenta de la Conferència de Degans d’Educació, Lucía Herrera, va reconèixer aquest dilluns que “l’educació és molt diversa i cada vegada s’exigeix més als centres, perquè hem de tenir perfils professionals prou diversos per donar resposta a les necessitats, posant el focus sempre en la capacitat d’aprendre a aprendre i la formació permanent”. No obstant, va considerar que hi ha qüestions que s’exigeixen a l’escola “quan haurien de correspondre a la família”. “Per exemple, l’ús de les tecnologies.” “Tenim alumnes que són usuaris digitals, però no tenen alfabetització digital. No saben com, quan i de quina manera en poden fer un ús efectiu. Allà, la família, si té alfabetització, pot guiar els nens perquè no la vegin simplement com un element per passar l’estona, sinó que han de tenir un control i un temps d’ús, com una eina, però no l’única”, va argumentar.
Més pràctica i connexió amb centres, reptes de la formació de docents
Millorar la connexió amb els centres educatius, l’accés a les titulacions i l’atenció a la diversitat, així com potenciar la pràctica. Aquests són alguns aspectes que debaten des d’ahir i fins avui a Lleida 170 representants de 75 facultats d’Educació i centres de formació de professorat en la Conferència de Degans i Deganes d’Educació, que se celebra al campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) sota el lema Educant amb visió, transformant l’ensenyament.
L’objectiu és actualitzar els llibres blancs dels graus d’Educació Infantil, Primària i Social, de Pedagogia i del màster de professorat de Secundària incorporant els reptes a què s’enfronten i “tenir una veu dins de la pluralitat, tenint en compte que nosaltres no elaborem els plans d’estudis”, va indicar la presidenta de la conferència, Lucía Herrera. Va explicar que faran una anàlisi comparativa de la formació en cada titulació en altres països i revisaran com es desenvolupa la formació als graus de l’Estat, per establir els perfils professionals necessaris de cara al futur.
Tant Herrera com el degà d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL, David Aguilar, van destacar la importància de “tenir un contacte molt més estret amb els centres educatius, ONG i associacions” i veuen fonamental “millorar la connexió teoria-pràctica”. “El component pràctic ha de tenir més valor i també el treball interdisciplinari entre les diferents àrees de coneixement”, va apuntar la presidenta de la conferència.
Així mateix, va elogiar les proves aptitud de pedagògica a les quals s’enfronten a Catalunya els alumnes que volen entrar en els graus Educació Infantil i Primària, i veu necessari afegir-ne d’altres que avaluïn “la motivació, la implicació i l’empatia”.
“A les Balears ho fan a través de vídeos d’autopresentació i de dinàmiques de grup per veure com es desenvolupen”, va detallar, i va incidir que “un mestre no es pot limitar únicament a ensenyar matèries, és molt més, és una persona que atén la diversitat a l’aula, les necessitats, que té capacitat d’empatia i motivació, de desenvolupar el pensament crític i l’autonomia”.