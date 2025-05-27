URBANISME
El pont de Ciutat Jardí, tallat a l’estiu per obres
De l’1 de juny al 31 d’agost no el podran creuar vehicles ni vianants. Té esquerdes 19 anys després de l’estrena
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) comença a rehabilitar avui el pas elevat de Vallcalent que creua les vies de la línia d’alta velocitat i connecta Ciutat Jardí amb Joc de la Bola. L’obra, amb una inversió de 643.044 euros, es portarà a terme durant sis mesos i comportarà talls de trànsit. A partir d’avui només es pot circular per un dels dos carrils en cada sentit del viaducte, que quedarà completament tancat al pas de vehicles i vianants a partir de l’1 de juny. Estarà tallat tres mesos, fins al 31 d’agost, i es preveu que a l’inici del curs escolar es pugui restablir la circulació parcialment. Els vehicles que vulguin creuar la via s’hauran de desviar pel carrer Til·ler i el passeig Onze de Setembre provisionalment.
La intervenció inclourà la renovació de voreres, el sistema de drenatge, el ferm i part de les baranes del pont, que incorporaran una nova barrera de seguretat. També s’actuarà sobre les juntes de dilatació, que s’han desnivellat amb el pas del temps. Els treballs tenen com a objectiu “garantir la funcionalitat, seguretat i viabilitat d’aquesta infraestructura construïda fa 20 anys”, va explicar ahir el subdelegat del Govern central, José Crespín. “L’actuació és necessària a causa del considerable augment del trànsit des de la inauguració” el 2009, va afegir la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias. Les autoritats van assegurar que la infraestructura no presenta riscos estructurals.
El projecte respon a una demanda llargament reivindicada per l’associació de veïns de Ciutat Jardí, que va alertar el consistori que “el pont semblava inclinar-se, segons va indicar Josep Maria Albareda, membre de la junta”.
Per la seua part, la Paeria va requerir millorar-lo a l’empresa pública a finals del 2021 al detectar deformacions i esquerdes en el ferm.
El viaducte es va acabar de construir el 2004, però va tardar quatre anys més a obrir-se perquè el van haver de refer al presentar defectes en la compactació del terreny i en els acabats.