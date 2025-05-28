Google Maps es ‘passeja’ pels carrers de Lleida
Un treballador de l'aplicació cartogràfica de Google va ser vist ahir capturant dades visuals a diversos indrets de la capital del Segrià per actualitzar la plataforma
La presència d'un treballador de Google Maps pels carrers de Lleida va cridar l'atenció dels vianants durant el dia d'ahir. L'operari, equipat amb un dispositiu especial de captació d'imatges, va ser observat mentre recorria diferents zones de la capital lleidatana per actualitzar el contingut visual de la popular aplicació cartogràfica.
Aquest professional forma part de l'equip encarregat d'ampliar i renovar el servei Street View de Google, que permet als usuaris visualitzar panoràmiques a 360 graus dels carrers i indrets públics. A diferència d'altres ocasions en què s'utilitzen vehicles, en aquesta oportunitat la recollida d'imatges s'ha realitzat a peu, possiblement per accedir a zones de vianants o carrers estrets del centre històric on els cotxes no poden circular.
Una eina en constant actualització
Google Maps actualitza periòdicament les seves imatges per oferir una representació fidel i recent dels espais urbans. Aquesta tasca resulta fonamental per mantenir la precisió del servei, especialment en ciutats com Lleida on l'urbanisme experimenta canvis amb el pas del temps.