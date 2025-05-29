SANITAT
Rècord de metges i infermers residents a Lleida al cobrir-se les 89 places ofertes
Les últimes a adjudicar-se van ser les de MIR de Família i es van assignar totes les 11.943 a l’Estat
Totes les 89 places de formació sanitària especialitzada (FSE) que el ministeri de Sanitat ha ofert aquest any a Lleida han estat cobertes després que ahir, últim dia de la convocatòria, s’adjudiquessin els darrers llocs que quedaven vacants en l’especialitat MIR de Medicina Familiar i Comunitària. A tot Catalunya tampoc no hi ha cap plaça sense adjudicar, de la mateixa manera que en el conjunt de l’Estat. L’oferta ha estat la més gran per sisè any consecutiu, amb 11.943 places, de les quals 9.007 són de Metge Intern Resident.
La convocatòria que es va tancar ahir amb ple de places ha estat la més satisfactòria dels últims anys a la demarcació i en global. El 2024 van quedar vacants cinc de les 16 places de metge de família en primera instància, malgrat que tres es van cobrir en el procés de repesca per a facultatius extracomunitaris que el ministeri va obrir després de quedar 246 llocs sense assignar d’aquesta especialitat a tot l’Estat. Per a la convocatòria del 2023 només va quedar una plaça vacant a Lleida, però el 2022 inicialment en van quedar deu.
Així mateix, les 89 places ofertes enguany a Lleida suposen un nou rècord a la província al sumar-ne quatre més a les 85 del 2024: una MIR d’Aparell Digestiu, una altra de Farmàcia Hospitalària i dos més d’Infermeria Familiar i Comunitària. La resta d’especialitats mantenen el mateix número que en la convocatòria anterior. En total hi ha 63 places a l’hospital Arnau de Vilanova –de les quals 46 MIR de diferents especialitats, 10 d’Infermeria, 3 de Psicologia i 2 de Biologia i dos més de Farmàcia– i 26 en l’Atenció Primària: 16 per a metges de família i 10 per a infermeres. Així mateix, el 2023 es van oferir 80 places de formació sanitària especialitzada.
L’elecció de places d’aquest any es va veure afectada per una incidència tècnica que va provocar que s’interrompés l’inici del procés durant diverses hores el 23 d’abril passat. La incidència va ser provocada per una avaria elèctrica que va afectar el sistema de refrigeració del centre de processament de dades, la qual cosa va provocar un sobreescalfament i la caiguda temporal dels serveis allotjats en aquesta infraestructura.
Places a Lleida
El ministeri de Sanitat ha ofert 62 places MIR per a aquest any a Lleida: 46 a l’hospital Arnau i 16 a l’Atenció Primària (metges de família).
20 d’Infermeria
Hi ha 10 places IIR (Infermer Intern Resident) a l’hospital Arnau i deu més –dos més que l’any passat– als CA P.
7 d’altres sanitaris
Així mateix, hi ha 3 places de Psicologia i dos de Biologia i dos més de Farmàcia –una més que l’any passat.
Especialitats mèdiques
Del total de 46 places MIR hospitalàries, n’hi ha 1 d’Anatomia Patològica, 4 d’Anestesiologia, 2 de Digestiu, 2 de Cardiologia, 2 de Cirurgia General i Digestiva, 2 de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica, 1 de Dermatologia, 1 d’Endocrinologia, 2 d’Hematologia, 3 de Medicina Intensiva, 3 de Medicina Interna, 1 de Nefrologia, 1 de Pneumologia, 1 de Neurologia, 1 d’Oftalmologia, 2 d’Oncologia, 1 d’Otorrino, 2 de Radiodiagnòstic, 1 d’Urologia, 3 d’Obstetrícia, 3 de Pediatria, 2 de Geriatria, 4 de Psiquiatria i 1 de Psiquiatria Infantil.