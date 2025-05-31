BARRIS
La junta veïnal de la Bordeta renunciarà en bloc després de la festa major
Guerrero deixarà de ser presidenta 20 anys després
Els membres de la junta directiva de l’associació de veïns de la Bordeta i la seua presidenta, Mari Carme Guerrero, deixaran els càrrecs després de les festes majors del barri, que se celebraran a finals de juliol. Així ho va comunicar la mateixa Guerrero, que va assenyalar que deixa el càrrec després de 20 anys “per motius personals i perquè me’n vaig de Lleida i com que a la junta estem molt units s’han volgut solidaritzar amb mi i han decidit anar-se’n tots”. Va assenyalar que “la idea era anunciar la nostra marxa el 7 de juny, ja que és el dia del dinar del soci, però no ha estat possible, però esperàvem fer-ho amb temps perquè els interessats a agafar el relleu preparin una bona llista”. Val a destacar que Guerrero era una de les presidentes veïnals més veteranes de Lleida, amb més de dos dècades al càrrec. Es va iniciar en el món veïnal liderant les protestes per refer el pont sobre el ferrocarril del carrer Palauet i després va assumir la presidència del barri. De fet, va arribar a disputar la presidència de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) a Toni Baró, però no va sortir elegida. També va provar en la política municipal sent la candidata de l’Organització de Veïns Independents (OVI) en les eleccions del 2007, però no va aconseguir representació.
Paral·lelament, Guerrero va denunciar que la nit de dijous a divendres diversos punts de la Bordeta “van haver d’aguantar una olor insuportable” procedent d’una fàbrica. “Cada estiu passa el mateix i l’ajuntament ho sap, però no intervé en l’assumpte”, va lamentar la presidenta veïnal. D’altra banda, també va denunciar que una família d’okupes “opera amb total impunitat pel barri assaltant casa rere casa” aquests últims mesos i va reclamar la intervenció de la policia.