SALUT
Pla pilot a Lleida per receptar exercici planificat per especialistes
Gràcies a un acord entre els col·legis de Metges i de Professionals de l’Activitat Física. Derivarà pacients a un buscador de programes i centres que ho ofereixen
Receptar un tipus d’exercici físic adaptat a cada circumstància, planificat per un especialista i validat per un metge. Aquest és l’objectiu del projecte pilot que s’iniciarà durant aquest any a Lleida gràcies a un acord entre el Col·legi de Metges i el de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport. Aquest últim ens col·legial ha creat un buscador denominat La salut s’entrena que ofereix informació de programes d’exercici per a la salut dissenyats per educadors físics esportius i els centres o entitats que els desenvolupen, entre els quals la població general pot buscar el que considera més adequat i que els metges podran derivar als pacients a qui entenen que han de prescriure activitat física.
El president del Col·legi de Metges, Ramón Mur, va explicar que formaran un grup de facultatius per tirar endavant el projecte pilot i va detallar que el tipus d’exercici que receptaran estarà destinat a millorar qüestions de salut concretes. Per exemple, per a persones diabètiques, obeses o hipertenses, independentment que necessitin o no medicació. D’aquesta manera, en els casos que així ho considerin, els metges prescriuran una tipologia d’exercicis i dirigiran els pacients al buscador, on podran elegir el del centre que millor s’adapti a les seues necessitats.
En la presentació del pla pilot dimecres passat, el president del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física, Pere Manuel, va destacar que aquesta eina ha de servir per popularitzar l’exercici “treballant també per a la salut i els hàbits saludables”.